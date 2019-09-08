Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти

«Я не знаю, что произошло. Просто не знаю. Возможно, это потому, что моя жена не смотрела матч! Я был в неплохой форме, но нельзя же всегда забивать. Жаль. Буду работать над этим. Сборная Франции находится на правильном пути, мы одна команда. Это был хороший матч. Можно жалеть только о том, что в концовке мы пропустили гол», — приводит слова Гризманна Mirror.