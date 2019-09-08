Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
Люка Эрнандес заработал пенальти на 37-й минуте встречи. Гризманн подошел к «точке» и попал мячом в перекладину.
«Я не знаю, что произошло. Просто не знаю. Возможно, это потому, что моя жена не смотрела матч! Я был в неплохой форме, но нельзя же всегда забивать. Жаль. Буду работать над этим. Сборная Франции находится на правильном пути, мы одна команда. Это был хороший матч. Можно жалеть только о том, что в концовке мы пропустили гол», — приводит слова Гризманна Mirror.
|Дидье Дешам
|Эдоардо Рейя
|Кингсли Коман
|8′
|Соколь Чикалеши
|90′
|Оливье Жиру
|27′
|Кингсли Коман
|68′
|Жонатан Иконе
|85′
|Антуан Гризманн
|37′
|1
|Юго Ллорис
|23
|Томас Стракоша
|2
|Бенжамен Павар
|4
|Эльсеид Хюсай
|4
|Рафаэль Варан
|21
|Одисе Роши
|19
|Клеман Лангле
|6
|Берат Джимсити
|7
|Антуан Гризманн
|15
|Мергим Маврай
|9
|Оливье Жиру
|18
|Ардиан Исмайли
|12
|Корентен Толиссо
|7
|Кейди Баре
|14
|Блез Матюиди
|11
|Мюрто Узуни
|21
|Люка Эрнандез
80′
|2
|Юльбер Рамадани
53′
|3
|Люка Динь
|9
|Клаус Гьясула
66′
|11
|Кингсли Коман
77′
|22
|Амир Абраши
73′
|22
|Жонатан Иконе
|14
|Таулант Джака
78′
|8
|Тома Лемар
84′
|19
|Беким Балай
62′
|18
|Набиль Фекир
|16
|Соколь Чикалеши
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|2
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)