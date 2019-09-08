Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Испания
Фарерские острова
40
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Швеция
Норвегия
11
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Греция
Лихтенштейн
11
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Финляндия
Италия
12
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Швейцария
Гибралтар
40
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Грузия
Дания
00
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Румыния
Мальта
10
Футбол. Первый дивизион
8.09
Торпедо М
Химки
10
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Армения
Босния и Герцеговина
42
Футбол. Первый дивизион
8.09
Текстильщик
Балтика
15
Футбол. Сборные
8.09
Кения
Уганда
11
Все события
Фоторепортажи
54Падение Медведевой, Загитова — Клеопатра, Коляда — Чаплин. Главные фото прокатов сборной России
18Глушаков продолжил войну с тенью Карреры
8 сентября, источник: Sport24

Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).

Наверх
Источник: Reuters

Люка Эрнандес заработал пенальти на 37-й минуте встречи. Гризманн подошел к «точке» и попал мячом в перекладину.

«Я не знаю, что произошло. Просто не знаю. Возможно, это потому, что моя жена не смотрела матч! Я был в неплохой форме, но нельзя же всегда забивать. Жаль. Буду работать над этим. Сборная Франции находится на правильном пути, мы одна команда. Это был хороший матч. Можно жалеть только о том, что в концовке мы пропустили гол», — приводит слова Гризманна Mirror.

Читайте также
Франция
4:1
Первый тайм: 2:0
Албания
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа H7.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Stade de France
Главные тренеры
Дидье ДешамЭдоардо Рейя
Голы
Кингсли Коман8′
Соколь Чикалеши90′
Оливье Жиру27′
Кингсли Коман68′
Жонатан Иконе85′
Нереализованные пенальти
Антуан Гризманн37′
Составы команд
1Юго Ллорис
23Томас Стракоша
2Бенжамен Павар
4Эльсеид Хюсай
4Рафаэль Варан
21Одисе Роши
19Клеман Лангле
6Берат Джимсити
7Антуан Гризманн
15Мергим Маврай
9Оливье Жиру
18Ардиан Исмайли
12Корентен Толиссо
7Кейди Баре
14Блез Матюиди
11Мюрто Узуни
21Люка Эрнандез
80′
2Юльбер Рамадани
53′
3Люка Динь
9Клаус Гьясула
66′
11Кингсли Коман
77′
22Амир Абраши
73′
22Жонатан Иконе
14Таулант Джака
78′
8Тома Лемар
84′
19Беким Балай
62′
18Набиль Фекир
16Соколь Чикалеши
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)2
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
15Фолы7
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Албания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Невесту бросили ради Хабиба прямо на свадьбе в Дагестане
Жена украинского футболиста: «Я не против посетить БДСМ-вечеринку. Это не мешает быть любящей мамой»
Сборная России сыграет с командой Казахстана в отборе Евро-2020
Вратарь «Спартака» получил травму через день после возвращения
«Мечта тренера». Кто готов трудоустроить Кокорина и Мамаева
«Ростов» забил трешку Сирии и ждет разрешения для игры в Дамаске
Сборная Италии победила команду Финляндии в отборе ЧЕ-2020
Россиянка в паре с латвийкой победила на юниорском US Open
Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию в отборе Евро-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь