Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Испания
Фарерские острова
40
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Швеция
Норвегия
11
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Греция
Лихтенштейн
11
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Финляндия
Италия
12
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Швейцария
Гибралтар
40
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Грузия
Дания
00
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Румыния
Мальта
10
Футбол. Первый дивизион
8.09
Торпедо М
Химки
10
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Армения
Босния и Герцеговина
42
Футбол. Первый дивизион
8.09
Текстильщик
Балтика
15
Футбол. Сборные
8.09
Кения
Уганда
11
Все события
Фоторепортажи
54Падение Медведевой, Загитова — Клеопатра, Коляда — Чаплин. Главные фото прокатов сборной России
18Глушаков продолжил войну с тенью Карреры
00:15 (мск), источник: ТАСС

Сборная Италии по футболу победила команду Финляндии в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 8 сентября. Сборная Италии со счетом 2:1 в гостях обыграла команду Финляндии в матче шестого тура группы J отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча прошла в финском Тампере.

Наверх
Источник: Reuters

В составе итальянской команды мячи забили Чиро Иммобиле (59-я минута) и Жоржиньо (79, с пенальти), у финской команды гол с пенальти на свой счет записал Теему Пукки (71).

В турнирной таблице группы J лидируют итальянцы, в активе которых после шести матчей 18 очков. Финская команда идет на второй строчке, набрав 12 очков. В следующем матче сборная Италии сыграет с командой Греции дома 12 октября, финская команда в этот же день сыграет в гостях с командой Боснии и Герцеговины.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа F, 8.09.2019, 21:45

Испания4Фарерские острова0

В другом матче группы J сборная Греции сыграла вничью с командой Лихтенштейна (1:1), а сборная Армении переиграла боснийцев (4:2). В группе F сборные Швеции и Норвегии разошлись миром (1:1), команда Румынии одержала минимальную победу над командой Мальты (1:0), а испанцы разгромили сборную Фарерских островов (4:0).

В матче группы D швейцарцы разгромили команду Гибралтара (4:0), а команды Грузии и Дании не смогли выявить победителя (0:0).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Финляндия
1:2
Первый тайм: 0:0
Италия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа J8.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Ratina (Tampere)
Главные тренеры
Маркку КанерваРоберто Манчини
Голы
Теему Пукки72′
Чиро Иммобиле59′
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью79′
Составы команд
1Лукас Храдецки
21Джанлуиджи Доннарумма
71′
18Йере Уронен
5Армандо Иццо
2Паулус Араюри
74′
3Франческо Ачерби
4Йоона Тойвио
19Леонардо Бонуччи
15Саули Вяйсянен
79′
12Стефано Сенси
8Робин Лод
18Николо Барелла
6Глен Камара
8Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
21′
10Теему Пукки
7Лоренцо Пеллегрини
3Альбин Гранлунд
82′
4Эмерсон
8′
13Пюрю Сойри
16Алессандро Флоренци
21Ласси Лаппалайнен
75′
17Чиро Иммобиле
76′
20Яссе Туоминен
9Андреа Белотти
11Расмус Шюллер
57′87′
14Федерико Кьеза
72′
19Йони Кауко
90+3′
10Федерико Бернардески
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)25
1Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
16Фолы14
0Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяБобби Мэдден(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Сборная России сыграет с командой Казахстана в отборе Евро-2020
Вратарь «Спартака» получил травму через день после возвращения
«Мечта тренера». Кто готов трудоустроить Кокорина и Мамаева
«Ростов» забил трешку Сирии и ждет разрешения для игры в Дамаске
Россиянка в паре с латвийкой победила на юниорском US Open
Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию в отборе Евро-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь