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00:37 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу сыграет с командой Казахстана в матче отбора Евро-2020

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года примут команду Казахстана. Матч пройдет в Калининграде и начнется в 21:45 мск.

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В группе I также выступают команды Бельгии, Кипра, Сан-Марино и Шотландии. Сборная России с 12 очками занимает второе место в группе, уступая только бельгийцам (15). Казахстанцы занимают третью строчку с 7 очками.

В финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Кроме того, четыре путевки на турнир зарезервированы для победителей дивизионов Лиги наций.

Подопечные Станислава Черчесова сделали серьезную заявку на выход в финальную часть чемпионата Европы после гостевой победы над шотландцами (2:1), которая состоялась 6 сентября. Команда Казахстана отстала от россиян, сыграв в гостях со сборной Кипра вничью — 1:1.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 9.09.2019, 21:45

Россия-Казахстан-

Расслабляться нельзя

Сборная России в новейшей истории встречалась с командой Казахстана трижды, впервые это произошло в мае 2008 года в товарищеском матче, прошедшем в Москве на стадионе «Локомотив» (6:0). Следующий матч состоялся в марте 2015 года, когда на «Арене-Химки» сборные разошлись нулевой ничьей. В рамках отбора на Евро-2020 россияне в Нур-Султане 24 марта разгромили казахстанцев со счетом 4:0.

«Пять минут порадовались победе над шотландцами, дальше спокойно готовимся к следующей игре, — заявил Черчесов на предматчевой пресс-конференции. — У нас цикл, есть турнирная борьба, думаем, как сделать свою работу и набрать максимальное количество очков, поэтому сегодня будет теория, на которой расставим точки. Мы не задумываемся об этом, есть работа, флаг и гимн, нужно будет максимально сконцентрироваться. Это шанс для нас оказаться там, где мы хотим», — добавил он.

По мнению тренера российской сборной, соперник отличается собранностью. «Казахстанцы качественно сыграли с киприотами, свое очко взяли. Соперник отличается тем, что это собранная команда, у них бывают каждую игру перестановки, мы их знаем, изучаем, мы играем против команды, а не отдельных футболистов», — подчеркнул специалист.

На предматчевую тренировку вышли все 26 футболистов, вызванных на предстоящий матч. Как отметил Черчесов, все готовы выйти на игру, но могут быть нюансы, которые будут учтены при определении состава в понедельник. Например, болевые ощущения в икроножной мышце испытывает полузащитник команды Алексей Ионов.

«На какие-то вещи обратим внимание, чтобы завтра команда была свежей и бегущей», — заключил тренер.

Вполне возможно, что главный тренер решится на ротацию состава, учитывая энергозатратную игру в Шотландии и напряженный график внутреннего чемпионата для лидеров сборной.

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Казахстанцы не намерены отсиживаться в обороне

Несмотря на ничью с киприотами, сборная Казахстана продолжает борьбу за второе место в группе и выход на чемпионат Европы. Из-за перебора желтых карточек игру с россиянами пропустит защитник Гафуржан Суюмбаев.

Главный тренер гостевой команды Михал Билек отметил, что казахстанцы не собираются весь матч проводить в обороне. «У России очень хорошие футболисты, это фаворит группы вместе с Бельгией, на каждой позиции отличные футболисты, даже на скамейке, сравнение в классе не в нашу пользу. Мы видели, что бывает, когда россияне перехватывают мяч, как они быстро разыгрывают его в середине, поэтому мы не будем нарываться. Нам нужно сыграть аккуратно в обороне, но это не значит, что мы будем все время отсиживаться сзади, после отбора мяча будем пытаться быстрее доставить мяч вперед и реализовать там моменты», — заявил он.

Город в ожидании игры

За сутки до матча в продаже было менее тысячи билетов, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Учитывая ажиотаж, перед играми наверняка можно будет встретить перекупщиков. Один из них оставил свой телефон прямо на окне кассы.

Калининград, где прошло четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года, принимал игру Лиги наций между сборными России и Швеции, которая завершилась вничью — 0:0.

Атмосфере праздника не помешает дождь, который беспрерывно шел в воскресенье. Поле готово к таким нагрузкам, угрозы проведению матча нет. «Не думаю, что дождь помешает показать хороший футбол. Мы хотим и будем все делать для этого, чтобы скорректировать результат первой игры», — заявил Билек.

На матче будет работать сербская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем.

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