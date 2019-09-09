Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Азербайджан
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Ирландия
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Эстония
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Россия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:45
Уэльс
Беларусь
Все события
Фоторепортажи
8Нурмагомедов ответил на вопросы, Порье провел тренировку
11Россия в гостях победила Шотландию
12:06 (мск), источник: Vesti.kz

Три матча без голов, или сможет ли сборная Казахстана забить России с четвертой попытки?

В ночь с 9 на 10 сентября сборная Казахстана по футболу на выезде встретится с Россией в рамках шестого тура группового этапа отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Команды сыграют в четвертый раз между собой. В предыдущих трех матчах казахстанские игроки ни разу не побеждали, потерпев два поражения при одной ничьей с разницей мячей 0−10.

Так, первый товарищеский матч был сыгран в 2008 году в Москве — подопечные Арно Пайперса пропустили шесть безответных мячей. В составе соперника голы забивали Павел Погребняк (26-пенальти), Владимир Быстров (45+1), Константин Зырянов (59), Динияр Билялетдинов (85-пенальти), Дмитрий Торбинский (89) и Дмитрий Сычев (90+2).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 9.09.2019, 21:45

Россия-Казахстан-

Вторая встреча также была товарищеской и в 2015 году проводилась в Химках, где к удивлению местных болельщиков стороны не выявили сильнейшего — 0:0.

Третью игру сборные провели в марте этого года на «Астана Арене» на стадии второго тура группового этапа отборочного турнира Евро-2020. Футболисты Михала Билека были биты со счетом 0:4: дубль оформил Денис Черышев (19, 45+2), еще один мяч в свой актив занес Артем Дзюба (52), а также автоголом отметился Абзал Бейсебеков (62).

В этот раз команды отыграют в Калининграде. Начало — в 00:45 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Перед этой игрой россияне с 12 очками занимают второе место в группе I, тогда как казахстанцы с семью баллами располагаются на третьей строчке.

Кстати, казахстанская команда с восемью голами занимает третью позицию и по результативности в группе, на первой находится Россия (17), на второй — Бельгия (15), на четвертой — Кипр (7), на пятой — Шотландия (5) и на шестой — Сан-Марино (0).

Руслан Ошуров  .

Читайте также
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Уроженец Казахстана из сборной Азербайджана рассказал о встрече с Бэйлом и матче с вице-чемпионами мира
В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец
Звезда погасла? Медведева снова упала и сбежала от всех
Курс на Москву? Какими могут быть последние бои Нурмагомедова
В каких составах могут сыграть сборные Казахстана и России
Английский клуб оказался самым расточительным в истории футбола
Как Овечкин фотографируется со звездами (фото)
Медведев рассказал, о чем говорил с Надалем после финала US Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь