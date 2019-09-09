Три матча без голов, или сможет ли сборная Казахстана забить России с четвертой попытки?

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Команды сыграют в четвертый раз между собой. В предыдущих трех матчах казахстанские игроки ни разу не побеждали, потерпев два поражения при одной ничьей с разницей мячей 0−10.

Так, первый товарищеский матч был сыгран в 2008 году в Москве — подопечные Арно Пайперса пропустили шесть безответных мячей. В составе соперника голы забивали Павел Погребняк (26-пенальти), Владимир Быстров (45+1), Константин Зырянов (59), Динияр Билялетдинов (85-пенальти), Дмитрий Торбинский (89) и Дмитрий Сычев (90+2).

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 9.09.2019, 21:45 Россия - Казахстан -

Вторая встреча также была товарищеской и в 2015 году проводилась в Химках, где к удивлению местных болельщиков стороны не выявили сильнейшего — 0:0.

Третью игру сборные провели в марте этого года на «Астана Арене» на стадии второго тура группового этапа отборочного турнира Евро-2020. Футболисты Михала Билека были биты со счетом 0:4: дубль оформил Денис Черышев (19, 45+2), еще один мяч в свой актив занес Артем Дзюба (52), а также автоголом отметился Абзал Бейсебеков (62).

В этот раз команды отыграют в Калининграде. Начало — в 00:45 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Перед этой игрой россияне с 12 очками занимают второе место в группе I, тогда как казахстанцы с семью баллами располагаются на третьей строчке.

Кстати, казахстанская команда с восемью голами занимает третью позицию и по результативности в группе, на первой находится Россия (17), на второй — Бельгия (15), на четвертой — Кипр (7), на пятой — Шотландия (5) и на шестой — Сан-Марино (0).