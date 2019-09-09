Сорокин: На матчах Евро-2020 в Петербурге будем продавать пиво

Матчи финальной части ЕВРО-2020 впервые в истории пройдут в 12 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове в Петербурге примет три матча группы В, а также одну игру четвертьфинальной стадии турнира.

«Поправка к закону действует — на ЕВРО мы будем продавать пиво, это наше обязательство. Я не считаю, что продажа пива на стадионах — это вредно. Имея и опыт работы в Российском футбольном союзе, и опыт организации немаленького турнира под названием “чемпионат мира”, могу с уверенностью сказать, что в тех случаях, когда продажа пива запрещена, люди стараются привести себя в соответствующее состояние до игры более жесткими способами и часто появляются на стадионе уже в непотребном виде» — цитирует Сорокина портал welcome2020.ru.

Сорокин отметил, что на чемпионате мира 2018 года в России не было зафиксировано ни одного инцидента, причиной которых могло стать потребление пива.