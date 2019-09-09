Сорокин: На матчах Евро-2020 в Петербурге будем продавать пиво
ЕВРО-2020. Генеральный директор АНО «Локальная организационная структура УЕФА ЕВРО-2020» Алексей Сорокин подтвердил, что на матчах чемпионата Европы 2020 года в
ЕВРО-2020. Генеральный директор АНО «Локальная организационная структура УЕФА ЕВРО-2020» Алексей Сорокин подтвердил, что на матчах чемпионата Европы 2020 года в
Матчи финальной части ЕВРО-2020 впервые в истории пройдут в 12 городах Европы, в том числе и в
«Поправка к закону действует — на ЕВРО мы будем продавать пиво, это наше обязательство. Я не считаю, что продажа пива на стадионах — это вредно. Имея и опыт работы в Российском футбольном союзе, и опыт организации немаленького турнира под названием “чемпионат мира”, могу с уверенностью сказать, что в тех случаях, когда продажа пива запрещена, люди стараются привести себя в соответствующее состояние до игры более жесткими способами и часто появляются на стадионе уже в непотребном виде» — цитирует Сорокина портал welcome2020.ru.
Сорокин отметил, что на чемпионате мира 2018 года в России не было зафиксировано ни одного инцидента, причиной которых могло стать потребление пива.
«Очень трудно доказать, что продажа пива пагубно влияет на обстановку на стадионе, дестабилизирует ее — сегодня у нас есть track record, подтверждающий, что ничего страшного в этом нет. Нам легче оперировать такими аргументами — это уже не умозрительно, а доказано на практике. Потреблено было, кстати, колоссальное количество пива — компания, которая занималась концессиями ФИФА, предоставила нам эти цифры. В среднем получалось, что каждый посетитель выпил то ли по полторы, то ли по две кружки пива. То есть количество кружек пива превосходило количество посетителей — и ничего страшного», — добавил Сорокин.