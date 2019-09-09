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15:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба — о матче с Казахстаном: Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности

Капитан сборной России Артём Дзюба в социальной сети обратился к болельщикам перед отборочным матчем чемпионата Европы с командой Казахстана.

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«В понедельник важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придаёт нам сил», — написал Дзюба в «Инстаграме».

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч Россия — Казахстан состоится сегодня, 9 сентября, на стадионе «Калининград». Начало встречи — в 21:45 мск.

Напомним, в предыдущем матче россияне на выезде обыграли сборную Шотландии со счётом 2:1. Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I.
В матче 2-го тура отбора чемпионата Европы 2020 года сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.

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