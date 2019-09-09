Усиление в атаку. В каких составах могут сыграть сборные Казахстана и России в матче отбора на Евро-2020

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Россия

После энергозатратного матча с Шотландией в составе российской команды наверняка произойдут некоторые перестановки. Скорее всего, они не коснутся обороны, которая достаточно качественно сыграла в Глазго, да и равной замены защитникам практически нет.

А вот в средней линии ротация возможна. Романа Зобнина может заменить более атакующий хавбек Ильзат Ахметов. На левом краю полузащиты вместо 36-летнего Юрия Жиркова готов сыграть Денис Черышев, ставший одним из героев первой встречи Казахстана с Россией.

Также российские СМИ активно говорят о включении в основу Антона Миранчука, поскольку правый вингер Алексей Ионов дернул мышцу. В нападении Артем Дзюба сыграет почти со стопроцентной вероятностью, а его конкуренты Николай Комличенко и Федор Смолов могут выйти на замену.

Ориентировочный состав сборной России: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ахметов, Оздоев, Головин, Черышев, Миранчук, Дзюба.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 9.09.2019, 21:45 Россия - Казахстан -

Казахстан

Билек уже отметил, что в первом матче с Россией его команде не хватило свежести, поэтому сейчас перестановки почти неизбежны, тем более игра с Кипром предсказуемо получилась сложной.

Наиболее вероятны изменения в полузащите: Асхата Тагыбергена и Юрия Перцуха могут сменить Георгий Жуков и Серикжан Мужиков. Вполне возможен полностью кайратовский блок полузащитников в лице Исламбека Куата, Айбола Абикена, Жукова и Бауыржана Исламхана, но с наличием трех центральных защитников такое сочетание выглядит слишком оборонительным.

Возможно, поменяют и Алексея Щеткина, поскольку Абат Аймбетов более предпочтителен в контратакующей игре. Хотя Щеткин забил единственный гол в Никосии и его габариты позволяют бороться против таких защитников, как Джикия и Семенов. На флангах изменения произойдут однозначно: у Гафуржана Суюмбаева перебор желтых карточек — вместо него должен выйти Дмитрий Шомко.

Ориентировочный состав сборной Казахстана: Непогодов, Марочкин, Ерланов, Малый, Шомко, Вороговский, Куат, Жуков, Перцух, Исламхан, Щеткин.

Напомним, матч Россия — Казахстан состоится в Калининграде на одноименном стадионе и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

В предыдущей встрече с шотландцами сборная России в гостях победила со счетом 2:1, а Казахстан сыграл на выезде вничью с Кипром — 1:1.