«Бояться Россию не надо». Экс-игрок сборной Казахстана поддержал тактику Билека на матч отбора на Евро-2020
Двукратный чемпион Казахстана и
Двукратный чемпион Казахстана и
На предматчевой
«Каждый тренер
На вопрос о том, что Билек может поберечь игроков, Кумисбеков ответил отрицательно.
«Против России должен быть максимально боевой состав, чтобы сыграть на результат. Ничья была бы для нас отличным итогом, поскольку россияне сейчас гораздо сильнее нас. Последняя их встреча это показала», — отметил он.
Эксперт остался доволен игрой команды в предыдущем матче с Кипром, который завершился со счетом 1:1.
«Наши ребята могли с Кипром сыграть лучше. Но мне понравилось, в целом неплохо смотрелись. Минимально Казахстан заслуживал ничью, а максимально должен был побеждать. Такие команды мы обязаны проходить. Но ничья на выезде — это отличный результат, за что спасибо игрокам», — заключил специалист.
Матч шестого тура группы I Россия — Казахстан пройдет в ночь с 9 на 10 сентября в Калининграде и начнется в 00:45 по времени
В марте Казахстан на «Астана Арене» проиграл России со счетом 0:4. С 12 очками команда Станислава Черчесова идет второй в группе, а подопечные Билека с семью баллами занимают третье место.
Анатолий Пак