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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Бояться Россию не надо». Экс-игрок сборной Казахстана поддержал тактику Билека на матч отбора на Евро-2020

Двукратный чемпион Казахстана и экс-защитник сборной Айдар Кумисбеков в интервью Vesti.kz поделился своим мнением о матче с Россией в отборочном цикле Евро-2020. Он считает, что подопечным Михала Билека необходимо быть внимательными в гостевой игре.

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На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана отметил, что в предстоящем матче будет требовать от команды осторожного и безошибочного футбола. По мнению Кумисбекова, такой настрой — правильный.

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«Каждый тренер по-своему видит игру, придерживается своего плана. Считаю, что Россия действительно на данный момент превосходит Казахстан и классе, и в мастерстве исполнителей. Надо придерживаться оборонительной тактики — тут я Билека поддерживаю. Любая авантюра может привести к ошибке и возможному голу, поэтому надо все делать аккуратно, не раскрываясь, и играть на контратаках. И тренерский штаб должен это понимать и дать правильную установку футболистам. Но бояться тоже никого не надо: когда играешь против более сильного соперника, всегда прибавляешь сам. Если Казахстан сделает правильно, то будет нормальный результат. С любым оппонентом можно играть и показывать свой футбол», — уверен Кумисбеков, который с 2000 по 2007 год провел девять матчей за сборную.

На вопрос о том, что Билек может поберечь игроков, Кумисбеков ответил отрицательно.

«Против России должен быть максимально боевой состав, чтобы сыграть на результат. Ничья была бы для нас отличным итогом, поскольку россияне сейчас гораздо сильнее нас. Последняя их встреча это показала», — отметил он.

Эксперт остался доволен игрой команды в предыдущем матче с Кипром, который завершился со счетом 1:1.

«Наши ребята могли с Кипром сыграть лучше. Но мне понравилось, в целом неплохо смотрелись. Минимально Казахстан заслуживал ничью, а максимально должен был побеждать. Такие команды мы обязаны проходить. Но ничья на выезде — это отличный результат, за что спасибо игрокам», — заключил специалист.

Матч шестого тура группы I Россия — Казахстан пройдет в ночь с 9 на 10 сентября в Калининграде и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

В марте Казахстан на «Астана Арене» проиграл России со счетом 0:4. С 12 очками команда Станислава Черчесова идет второй в группе, а подопечные Билека с семью баллами занимают третье место.

Анатолий Пак  

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