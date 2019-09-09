«Болельщики меня любят». Форвард молодежной сборной Казахстана — о голах, желании играть и Испании

21-летний форвард принял участие в двух матчах за национальную сборную и отметился голами в обоих встречах. В нынешней квалификации за «молодежку» Омиртаев еще не забивал — без гола он ушел и в матче с Испанией, в которой гости победили со счетом 1:0, благодаря пенальти.

— Игра напряженная получилась. Как сами видели, это лидеры группы и бывшие чемпионы Европы. В этой сборной есть игроки из топ-клубов — восемь футболистов из «Барселоны». Матч был тяжелым от обороны мы начали, но с любым соперником можно играть. Уровень казахстанского футбола развивается — в таких играх мы набираемся опыта, и дай бог, в будущем все будет хорошо, — рассказал форвард.

— После 70-й минуты у ребят наблюдались проблемы с самочувствием. Это от интенсивности матча? Отсутствие игровой практики…

— Все были готовы к игре. У всех был особенный настрой, все-таки это Испания. Но мы забыли эту игру — думаем о матче с Израилем. Нужно восстановиться к этой встрече.

— К Израилю мы еще вернемся. На матч с Испанией выходили после двух побед с хорошим настроением.

— Да, мы выиграли два стартовых матча отбора на Евро. Думаю, мы способны и в следующих матчах показать хороший футбол. Игроки у нас хорошие и дисциплинированные. Думаю, мы способны рассчитывать на хороший результат.

— В конце матча начал градус встречи повышаться. Начались нервы. Отсюда красная карточка Прокопенко и предупреждения.

— Ну да, это эмоции. Каждый футболист это испытывает, когда на поле. Проверка, как ты психологически будешь готов к этому.

— Болельщики хорошо поблагодарили за отдачу на поле. Приятно?

— Да, приятно, когда болельщики поддерживают. Кричат нам «Казахстан, алга», или еще что-то такое. Всегда приятно. Спасибо огромное болельщикам за такую поддержку. Никогда в стороне не остаются. В родном клубе «Шахтере» меня болельщики всегда поддерживают и любят. В любых моментах — когда забиваешь и когда нет. Когда болельщики подсказывают и шумят, то это создает атмосферу, которая влияет на футболиста. Всегда приятно играть в домашней атмосфере.

— Футболку подарили?

— Да, подарил.

— У вас хорошая статистика. Есть даже голы за национальную сборную. С Израилем, я думаю, вы будете нацелены на гол или даже на дубль.

— Я всегда готов. Готов помочь любой команде. И в клубе, и в сборной. А когда играешь за сборную, то у тебя особое ощущение. Испытываешь такие эмоции, что нужно себя полностью отдать игре, отдать все силы. Думаю, при таких болельщиках, которые были на матче с Испанией, с Израилем мы должны показать хороший результат.