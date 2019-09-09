Почему сборная Украины — топ. Она должна быть на Евро-2020

Перемены после провала

Украинская сборная почти целиком поменялась всего за три года. В 2016-м она в последний пока раз выступала на крупном турнире — на Евро — тогда и не вышла в плей-офф. Тогда жовто-блакитными руководил 67-летний Михаил Фоменко, а в заявке было всего два игрока из клубов дальнего зарубежья — звезда Евгений Коноплянка («Севилья») и второй вратарь Денис Бойко («Бешикташ»).

После неудачного Евро (три поражения, ни одного забитого гола и последнее место в группе) команду возглавил Андрей Шевченко. Перемены назревали. Украинцам требовалось освежить как тренерский штаб, так и состав — время Тимощука, Ротаня, Шевчука, Кучера и других ветеранов прошло, а на подходе имелась крепкая молодежь. Например, 19-летний Зинченко и 20-летний Коваленко даже успели провести по три матча на турнире во Франции.

Слабая лига, но сильная сборная

Сейчас сборная Украины совершенно не похожа на себя трехлетней давности. В списке вызванных на сентябрьский сбор — девять представителей европейских клубов. На момент объявления состава их было даже десять, но в последние дни трансферного окна Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер». Да, легионеров нельзя назвать костяком сборной Украины — только Яремчук («Гент»), Малиновский («Аталанта») и Зинченко («Манчестер Сити») регулярно появляются в стартовом составе. Но курс на Запад обозначен — чем дальше, тем больше в основе будет футболистов иностранных клубов.

Эта реформа во многом вынужденная. Украинская премьер-лига за последнее время заметно ослабела, а с сезона-2016/17 сократилась до 12 команд. Раньше «Шахтер» и киевское «Динамо» соперничали не только между собой, но и с мощными конкурентами «Днепром» и «Металлистом», но сейчас оба клуба практически мертвы (первый выступает по любителям, а второй расформирован). Пропасть между флагманами и всеми остальными увеличивается, что плохо сказывается на игроках. Достаточно сказать, что в августе в сборную Украины из домашней лиги были вызваны только футболисты киевского «Динамо» и «Шахтера».

Фактически украинцы не только перетряхнули состав и сменили тренера, а еще и избрали совершенно другой путь развития. Раньше сборная делала ставку на футболистов своей лиги, которая была достаточно сильной и конкурировала в том числе с РПЛ. Но сейчас в рейтинге УЕФА УПЛ делит 9−11 места с Турцией и Голландией, зато за рубежом выступает несколько украинских талантов. Это метод Хорватии: у нее тоже не лучший чемпионат, однако все основные футболисты играют в мощных зарубежных лигах. Как мы знаем, такой подход может привести и к финалу чемпионата мира.

Стиль Шевченко

В одном из первых интервью после назначения Шевченко рассуждал о футболе, в который собирается играть сборная Украины. Во время беседы тренера спросили о том, почему команда никогда в истории не играла в зрелищный футбол. Шевченко ответил здраво: «Совокупность причин. Ни мы, ни другая страна не можем воспитать собственную сборную Бразилии. Но за последние десять лет у нас появилось сразу четыре команды, которые контролировали ход игры, делали ставку на контроль мяча. Конкуренция помогла футболистам, запустила их эволюцию. Они многому учились у легионеров, меняли свой стиль. И теперь мы видим поколение, которое хочет играть в другой футбол».

Украина действительно заиграла. Отборочный этап ЧМ-2018 ушел у команды на смену поколений и оттачивание нового стиля. В группе с Исландией и Хорватия Украина финишировала третьей, зато уже осенью 2018-го совершила прорыв — вышла в элитный дивизион Лиги наций, отцепив Чехию и Словакию. «Для меня сейчас главнее всего результат, — подчеркивал Шевченко прошлым летом. — Мы два года перестраивали команду, вводили новых игроков, поставили стратегию, структуру игры. Команда должна уметь все: держать мяч, хорошо обороняться и использовать пространство, то есть моментами играть на контратаках. Но играть только на контратаках и отбиваться — это дорога в никуда, такой футбол ни к чему не приведет».

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Прорыв

Шевченко искал баланс и, кажется, нашел его. Украина много создает: в этом отборочном турнире в среднем за матч она бьет 14,8 раза (5,6 удара в створ). При этом за пять игр она пропустила только один гол. Столько же мячей позволили соперникам забить только Англия и Бельгия. Украина стала играть шире, что связано в том числе с перестроением схемы — в Лиге наций и в первых матчах отборочного цикла ее базовой расстановкой была 4−1−4−1, но Шевченко отказался от чистого якоря в схеме и переодел команду в 4−3−3.

Промежуточный итог — первое место в группе с чемпионами Европы и отрыв от ближайших преследователей в восемь очков. В первом же туре Украина выстояла в Лиссабоне — 0:0. А в остальных матчах победила. В июне желто-синие уничтожили сборную Сербии со счетом 5:0, и украинские СМИ называли эту встречу чуть ли не лучшей в истории национальной команды.

Обновленный состав

Из тех, кто играл на Евро-2016, сейчас в обойме сборной только четверо — вратарь и капитан Пятов, фланговые форварды Коноплянка и Ярмоленко, а также наш знакомый Зинченко. В «Манчестер Сити» Александр играет на месте левого защитника, но в сборной у него более ответственная роль в тройке центральных полузащитников. У Коноплянки последние два сезона в «Шальке» не задались, но в сборной он будто бы преображался. В августе Евгений перешел в «Шахтер» и гарантированно останется одним из лидеров желто-синих. Ярмоленко еще в прошлом октябре разорвал ахилл, пропустил из-за этого весь сезон и только сейчас возвращается на прежний уровень в «Вест Хэме».

Сейчас в главной украинской команде растут новые звезды. Например, 26-летний новичок «Аталанты» Руслан Малиновский — многофункциональный полузащитник, который в прошлом чемпионате Бельгии за «Генк» набрал 23 (13+10) очка по системе «гол плюс пас». 23-летний центрфорвард «Гента» Роман Яремчук — еще одна надежда Украины. А больше всех за сборную в отборочном цикле забил 21-летний динамовец Виктор Цыганков, именно он двумя голами начал разгром Сербии в июне.

Оборона у украинцев — традиционно «домашняя». Хотя в расширенном списке есть и защитники зарубежных клубов — Эдуард Соболь («Брюгге»), Игорь Пластун («Гент») и Василий Кравец («Леганес»).