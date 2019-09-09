Три клуба АПЛ заинтересовались Дзюбой

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, скауты трех команд присутствовали на матче сборной России против Шотландии и наблюдали за выступлением Дзюбы. Речь идет о «Кристал Пэлас», «Эвертоне» и «Вулверхэмптоне». Отмечается, что форвард оставил приятное впечатление.

6 сентября сборная России одержала победу над шотландцами в матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 2:1. Одним из голов отметился Дзюба.