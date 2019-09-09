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19:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Три клуба АПЛ заинтересовались Дзюбой

Скауты трех клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) заинтересовались нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, скауты трех команд присутствовали на матче сборной России против Шотландии и наблюдали за выступлением Дзюбы. Речь идет о «Кристал Пэлас», «Эвертоне» и «Вулверхэмптоне». Отмечается, что форвард оставил приятное впечатление.

6 сентября сборная России одержала победу над шотландцами в матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 2:1. Одним из голов отметился Дзюба.

30 мая сообщалось, что португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать переход Дзюбы из «Зенита» в один из клубов АПЛ. Летом 2018-го нападающий подтвердил интерес из Англии. Речь шла о клубах из середины турнирной таблицы.

Артем Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу
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31 мая© Ньюстюб
Россия
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