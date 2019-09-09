Черышев — в стартовом составе сборной России на матч с командой Казахстана

Черышев — в стартовом составе сборной России на матч с командой Казахстана

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев сыграет с первых минут в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Казахстана, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.