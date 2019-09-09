Черышев — в стартовом составе сборной России на матч с командой Казахстана

Встреча пройдет в понедельник в Калининграде и начнется в 21:45 мск.
Стартовый состав сборной России выглядит следующим образом:
Гилерме (голкипер), Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов, Денис Черышев, Антон Миранчук, Александр Головин, Артем Дзюба (капитан).
Как сообщается на сайте УЕФА, сборная Казахстана начнет матч в следующем составе:
Дмитрий Непогодов (вратарь), Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Айбол Абикен, Георгий Жуков, Юрий Перцух, Александр Марочкин, Дмитрий Шомко (капитан), Алексей Щеткин, Максим Федин, Абзал Бейсебеков.