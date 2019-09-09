Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Северная Ирландия
Германия
02
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Эстония
Нидерланды
04
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Венгрия
Словакия
12
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Словения
Израиль
32
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Польша
Австрия
00
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Латвия
Македония
02
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Шотландия
Бельгия
04
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Сан-Марино
Кипр
04
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Россия
Казахстан
10
Футбол. Сборные
9.09
Уэльс
Беларусь
10
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Азербайджан
Хорватия
11
Все события
Фоторепортажи
49Взгляды Медведевой и Тутберидзе, перфоманс для Загитовой. Главные фото прокатов сборной России
54Падение Медведевой, Загитова — Клеопатра, Коляда — Чаплин. Главные фото прокатов сборной России
9 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Черышев — в стартовом составе сборной России на матч с командой Казахстана

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев сыграет с первых минут в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Казахстана, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в понедельник в Калининграде и начнется в 21:45 мск.

Стартовый состав сборной России выглядит следующим образом:

Гилерме (голкипер), Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов, Денис Черышев, Антон Миранчук, Александр Головин, Артем Дзюба (капитан).

Как сообщается на сайте УЕФА, сборная Казахстана начнет матч в следующем составе:

Дмитрий Непогодов (вратарь), Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Айбол Абикен, Георгий Жуков, Юрий Перцух, Александр Марочкин, Дмитрий Шомко (капитан), Алексей Щеткин, Максим Федин, Абзал Бейсебеков.

 Самая молодая двукратная чемпионка мира невероятно хороша собой (фото)
Девушки, которых вы могли не разглядеть в пылу боя Нурмагомедов - Пуарье
Россия обыграла Казахстан и одной ногой шагнула на Евро-2020
Три клуба АПЛ заинтересовались Дзюбой
Овечкин разбил нос, упав с велосипеда, и кричал от боли на льду
Почему сборная Украины — топ. Она должна быть на Евро-2020
Сборная Бельгии разгромила шотландцев в матче отбора ЧЕ-2020
ЦСКА победил «Северсталь» в матче КХЛ
«Витязь» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь