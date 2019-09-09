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9 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Cборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана в отборе ЧЕ-2020

Футболисты сборных Азербайджана и Хорватии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Встреча группы Е в Баку завершилась со счетом 1:1. У хорватской сборной отличился Лука Модрич (11-я минута, пенальти), у хозяев счет сравнял Тамкин Халилзаде (72).

Вице-чемпионы мира хорваты с 10 очками лидируют в группе, азербайджанцы, которые до этого потерпели четыре поражения в четырех играх, набрали первое очко и занимают последнее, 5-е место.

Азербайджан
1:1
Первый тайм: 0:1
Хорватия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа E9.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Bakcell Arena (8 KM stadium)
Главные тренеры
Никола ЮрчевичЗлатко Далич
Голы
Тамкин Халилзаде72′
Лука Модрич11′
Составы команд
12Эмиль Балаев
1Доминик Ливакович
5Максим Медведев
90+3′
3Борна Баришич
70′
6Бахлул Мустафазаде
6Деян Ловрен
18Антон Кривоцюк
62′
21Домагой Вида
2Гара Гараев
10Лука Модрич
3Шахрияр Рахимов
11Марсело Брозович
21′
10Махир Эмрели
13Никола Влашич
11Рамиль Шейдаев
4Иван Перишич
21Павел Пашаев
45′
20Бруно Петкович
19Тамкин Халилзаде
69′
22Карло Бартолец
76′
22Джавид Гусейнов
60′
7Йосип Брекало
8Эмин Махмудов
18Анте Ребич
86′
13Дмитрий Назаров
67′90′
9Мислав Оршич
14Рашад Эюбов
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)21
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
1Угловые9
12Фолы9
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСандро Шерер(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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