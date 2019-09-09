Cборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана в отборе ЧЕ-2020

Встреча группы Е в Баку завершилась со счетом 1:1. У хорватской сборной отличился Лука Модрич (11-я минута, пенальти), у хозяев счет сравнял Тамкин Халилзаде (72).

Вице-чемпионы мира хорваты с 10 очками лидируют в группе, азербайджанцы, которые до этого потерпели четыре поражения в четырех играх, набрали первое очко и занимают последнее, 5-е место.