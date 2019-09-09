Cборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана в отборе ЧЕ-2020
Футболисты сборных Азербайджана и Хорватии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Футболисты сборных Азербайджана и Хорватии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Встреча группы Е в Баку завершилась со счетом 1:1. У хорватской сборной отличился Лука Модрич (11-я минута, пенальти), у хозяев счет сравнял Тамкин Халилзаде (72).
|Никола Юрчевич
|Златко Далич
|Тамкин Халилзаде
|72′
|Лука Модрич
|11′
|12
|Эмиль Балаев
|1
|Доминик Ливакович
|5
|Максим Медведев
90+3′
|3
|Борна Баришич
70′
|6
|Бахлул Мустафазаде
|6
|Деян Ловрен
|18
|Антон Кривоцюк
62′
|21
|Домагой Вида
|2
|Гара Гараев
|10
|Лука Модрич
|3
|Шахрияр Рахимов
|11
|Марсело Брозович
21′
|10
|Махир Эмрели
|13
|Никола Влашич
|11
|Рамиль Шейдаев
|4
|Иван Перишич
|21
|Павел Пашаев
45′
|20
|Бруно Петкович
|19
|Тамкин Халилзаде
69′
|22
|Карло Бартолец
76′
|22
|Джавид Гусейнов
60′
|7
|Йосип Брекало
|8
|Эмин Махмудов
|18
|Анте Ребич
86′
|13
|Дмитрий Назаров
67′90′
|9
|Мислав Оршич
|14
|Рашад Эюбов
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|21
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сандро Шерер(Швейцария)