Российские футболисты обыграли сборную Казахстана в матче отбора ЧЕ-2020

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Гол забил Марио Фернандес на 89-й минуте. Российская сборная в отборочном турнире ЧЕ-2020 выиграла пятый матч подряд.

Футболист сборной России Юрий Жирков провел 90-й матч за национальную команду, Александр Головин — 30-й, Фернандес — 20-й. Впервые с марта в футболке национальной сборной на поле вышел Денис Черышев, который пропустил конец прошлого сезона из-за травмы колена. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с черногорцем Николой Дабановичем.

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Сборные России и Казахстана встретились в четвертый раз в истории. Ранее они провели две товарищеские игры в России, в 2008 году россияне разгромили соперника со счетом 6:0 в Москве (в той встрече принял участие Жирков), встреча в подмосковных Химках в 2015 году завершилась нулевой ничьей. Еще одна игра прошла во втором туре текущего квалификационного турнира в марте, российская команда на выезде разгромила сборную Казахстана со счетом 4:0.

После шести матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии на стадионе «Лужники» в Москве, сборная Казахстана на домашнем поле встретится с командой Кипра, обе игры пройдут 10 октября.