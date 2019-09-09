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9 сентября, источник: ТАСС

Российские футболисты обыграли сборную Казахстана в матче отбора ЧЕ-2020

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу выиграла у команды Казахстана со счетом 1:0 в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Калининграде на одноименном стадионе.

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Гол забил Марио Фернандес на 89-й минуте. Российская сборная в отборочном турнире ЧЕ-2020 выиграла пятый матч подряд.

Футболист сборной России Юрий Жирков провел 90-й матч за национальную команду, Александр Головин — 30-й, Фернандес — 20-й. Впервые с марта в футболке национальной сборной на поле вышел Денис Черышев, который пропустил конец прошлого сезона из-за травмы колена. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с черногорцем Николой Дабановичем.

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Сборные России и Казахстана встретились в четвертый раз в истории. Ранее они провели две товарищеские игры в России, в 2008 году россияне разгромили соперника со счетом 6:0 в Москве (в той встрече принял участие Жирков), встреча в подмосковных Химках в 2015 году завершилась нулевой ничьей. Еще одна игра прошла во втором туре текущего квалификационного турнира в марте, российская команда на выезде разгромила сборную Казахстана со счетом 4:0.

После шести матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии на стадионе «Лужники» в Москве, сборная Казахстана на домашнем поле встретится с командой Кипра, обе игры пройдут 10 октября.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Россия
1:0
Первый тайм: 0:0
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I9.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Калининград, 31818 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовМихал Билек
Голы
Мариу Фернандес(Александр Головин)89′
Составы команд
1Маринату Гильерме
12Дмитрий Непогодов
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
18Юрий Жирков
3Темирлан Ерланов
5Андрей Семенов
15Александр Марочкин
14Георгий Джикия
21Абзал Бейсебеков
17Александр Головин
18Дмитрий Шомко
22Артем Дзюба
6Айбол Абикен
7Магомед Оздоев
14Юрий Перцух
19Антон Миранчук
57′
10Георгий Жуков
61′
20Алексей Ионов
9Бауыржан I Исламхан
6Денис Черышев
55′
20Максим Федин
77′
13Федор Кудряшов
7Серикжан Мужиков
8Ильзат Ахметов
63′
19Алексей Щеткин
90′
11Роман Зобнин
17Абат Аймбетов
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты0
25Удары (всего)4
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые0
4Фолы12
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНикола Дабанович(Черногория)
Боковой судьяМилован Джукич(Черногория)
Боковой судьяЙовица Татар(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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