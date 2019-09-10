Сборная Бельгии по футболу разгромила шотландцев в матче отбора ЧЕ-2020

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ТАСС, 9 сентября. Сборная Бельгии одержала крупную победу над командой Шотландии со счетом 4:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку (9-я минута), Томас Вермален (24), Тоби Алдервейрелд (32) и Кевин де Брёйне (82).

В других матчах группы I сборная России на своем поле обыграла команду Казахстана со счетом 1:0, а сборная Кипра в гостях обыграла команду Сан-Марино — 4:0. В турнирной таблице лидерство сохраняют бельгийцы, набравшие 18 очков из 18 возможных, второе место занимает сборная России (15), третье — Казахстана (7), четвертое — Кипра (7), пятое — Шотландии (6), шестое — Сан-Марино (0).

В группе C сборная Германии на выезде обыграла команду Северной Ирландии со счетом 2:0, сборная Нидерландов также в гостях оказалась сильнее команды Эстонии — 4:0. В турнирной таблице первое место у сборной Германии (12), второй идет команда Северной Ирландии (12), третьей — Нидерландов (9), четвертое — Белоруссии (3), пятое — Эстонии (5).

В группе E сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с финалистом прошлогоднего чемпионата мира командой Хорватии (1:1), сборная Словакии оказалась сильнее команды Венгрии (2:1). Лидируют в таблице хорваты (10), вторыми идут словаки (9), третьими — венгры (9), четвертыми — валлийцы (6), пятыми — азербайджанцы (1). В группе G сборная Польши дома сыграла вничью с командой Австрии (0:0), сборная Словении одержала победу над командой Израиля (3:2), сборная Северной Македонии на чужом поле переиграла команду Латвии (2:0). Первое место в таблице группы занимает сборная Польши (13), второе — Словении (11), третье — Австрии (10), четвертое — Северной Македонии (8), пятое — Израиля (8), шестое — Латвии (0).