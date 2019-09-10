Сборная Бельгии по футболу разгромила шотландцев в матче отбора ЧЕ-2020
Встреча завершилась со счетом 4:0.
Встреча завершилась со счетом 4:0.
ТАСС, 9 сентября. Сборная Бельгии одержала крупную победу над командой Шотландии со счетом 4:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку (9-я минута), Томас Вермален (24), Тоби Алдервейрелд (32) и Кевин де Брёйне (82).
В других матчах группы I сборная России на своем поле обыграла команду Казахстана со счетом 1:0, а сборная Кипра в гостях обыграла команду
В группе C сборная Германии на выезде обыграла команду Северной Ирландии со счетом 2:0, сборная Нидерландов также в гостях оказалась сильнее команды Эстонии — 4:0. В турнирной таблице первое место у сборной Германии (12), второй идет команда Северной Ирландии (12), третьей — Нидерландов (9), четвертое — Белоруссии (3), пятое — Эстонии (5).
В группе E сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с финалистом прошлогоднего чемпионата мира командой Хорватии (1:1), сборная Словакии оказалась сильнее команды Венгрии (2:1). Лидируют в таблице хорваты (10), вторыми идут словаки (9), третьими — венгры (9), четвертыми — валлийцы (6), пятыми — азербайджанцы (1). В группе G сборная Польши дома сыграла вничью с командой Австрии (0:0), сборная Словении одержала победу над командой Израиля (3:2), сборная Северной Македонии на чужом поле переиграла команду Латвии (2:0). Первое место в таблице группы занимает сборная Польши (13), второе — Словении (11), третье — Австрии (10), четвертое — Северной Македонии (8), пятое — Израиля (8), шестое — Латвии (0).
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.
|Стив Кларк
|Роберто Мартинес
|Ромелу Лукаку
|9′
|Томас Фермален
|24′
|Тоби Алдервейрелд
|32′
|Кевин Де Брейне
|82′
|1
|Дэвид Маршалл
|1
|Тибо Куртуа
|2
|Стивен О`Доннел
59′
|2
|Тоби Алдервейрелд
|3
|Эндрю Робертсон
|3
|Томас Фермален
79′
|4
|Чарли Малгрю
|5
|Ян Фертонген
|5
|Лайам Купер
|6
|Леандер Дендонкер
|6
|Скотт Мактоминэй
61′
|7
|Кевин Де Брейне
|16
|Кенни Маклин
|9
|Ромелу Лукаку
|17
|Роберт Снодграсс
|14
|Дрис Мертенс
|10
|Каллум Макгрегор
68′
|15
|Тома Менье
90′
|18
|Стюарт Армстронг
|21
|Бенито Раман
|20
|Райан Кристи
86′
|8
|Юри Тилеманс
86′
|8
|Джон Макгинн
|16
|Яри Версхарен
|19
|Мэтт Филлипс
77′
|22
|Насер Шадли
77′
|22
|Джонни Расселл
|11
|Янник Феррейра-Карраско
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Гиль(Польша)