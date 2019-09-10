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00:08 (мск), источник: ТАСС

Сборная Бельгии по футболу разгромила шотландцев в матче отбора ЧЕ-2020

Встреча завершилась со счетом 4:0.

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Источник: Reuters

ТАСС, 9 сентября. Сборная Бельгии одержала крупную победу над командой Шотландии со счетом 4:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку (9-я минута), Томас Вермален (24), Тоби Алдервейрелд (32) и Кевин де Брёйне (82).

В других матчах группы I сборная России на своем поле обыграла команду Казахстана со счетом 1:0, а сборная Кипра в гостях обыграла команду Сан-Марино — 4:0. В турнирной таблице лидерство сохраняют бельгийцы, набравшие 18 очков из 18 возможных, второе место занимает сборная России (15), третье — Казахстана (7), четвертое — Кипра (7), пятое — Шотландии (6), шестое — Сан-Марино (0).

В группе C сборная Германии на выезде обыграла команду Северной Ирландии со счетом 2:0, сборная Нидерландов также в гостях оказалась сильнее команды Эстонии — 4:0. В турнирной таблице первое место у сборной Германии (12), второй идет команда Северной Ирландии (12), третьей — Нидерландов (9), четвертое — Белоруссии (3), пятое — Эстонии (5).

В группе E сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с финалистом прошлогоднего чемпионата мира командой Хорватии (1:1), сборная Словакии оказалась сильнее команды Венгрии (2:1). Лидируют в таблице хорваты (10), вторыми идут словаки (9), третьими — венгры (9), четвертыми — валлийцы (6), пятыми — азербайджанцы (1). В группе G сборная Польши дома сыграла вничью с командой Австрии (0:0), сборная Словении одержала победу над командой Израиля (3:2), сборная Северной Македонии на чужом поле переиграла команду Латвии (2:0). Первое место в таблице группы занимает сборная Польши (13), второе — Словении (11), третье — Австрии (10), четвертое — Северной Македонии (8), пятое — Израиля (8), шестое — Латвии (0).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Шотландия
0:4
Первый тайм: 0:3
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I9.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Hampden Park
Главные тренеры
Стив КларкРоберто Мартинес
Голы
Ромелу Лукаку9′
Томас Фермален24′
Тоби Алдервейрелд32′
Кевин Де Брейне82′
Составы команд
1Дэвид Маршалл
1Тибо Куртуа
2Стивен О`Доннел
59′
2Тоби Алдервейрелд
3Эндрю Робертсон
3Томас Фермален
79′
4Чарли Малгрю
5Ян Фертонген
5Лайам Купер
6Леандер Дендонкер
6Скотт Мактоминэй
61′
7Кевин Де Брейне
16Кенни Маклин
9Ромелу Лукаку
17Роберт Снодграсс
14Дрис Мертенс
10Каллум Макгрегор
68′
15Тома Менье
90′
18Стюарт Армстронг
21Бенито Раман
20Райан Кристи
86′
8Юри Тилеманс
86′
8Джон Макгинн
16Яри Версхарен
19Мэтт Филлипс
77′
22Насер Шадли
77′
22Джонни Расселл
11Янник Феррейра-Карраско
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)15
3Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
12Фолы10
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПавел Гиль(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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