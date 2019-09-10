Сборная Германии обыграла Северную Ирландию и возглавила группу С отбора Евро
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Северной Ирландии принимала национальную команду Германии.
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Северной Ирландии принимала национальную команду Германии.
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Северной Ирландии принимала национальную команду Германии. Встреча состоялась на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.
Автором первого гола встречи стал защитник сборной Германии Марцель Хальстенберг, забивший гол в начале второго тайма, на 48-минуте. В компенсированное время встречи преимущество немецкой команды упрочил хавбек Серж Гнабри. Таким образом, сборная Германии набрала 12 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы С, сместив Северную Ирландию (12).
В другом матче группы С сборная Эстонии принимала национальную команду Нидерландов. Встреча прошла на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине и завершилась со счётом 4:0 в пользу голландской команды.
|Майкл О`Нилл
|Йоахим Лев
|Марсель Хальстенберг
|48′
|Серж Гнабри
|90+3′
|1
|Бэйли Пикок-Фарррелл
|1
|Мануэль Нойер
|14
|Стюарт Даллас
|13
|Лукас Клостерманн
|5
|Джонатан Эванс
|16
|Марсель Хальстенберг
|3
|Джамал Льюис
|15
|Никлас Зюле
|20
|Крейг Каткарт
|8
|Тони Кроос
|8
|Стивен Дэйвис
|10
|Юлиан Брандт
|13
|Корри Эванс
|20
|Серж Гнабри
68′
|17
|Патрик Макнэйр
43′
|6
|Джошуа Киммих
|6
|Джордж Сэвилл
55′70′
|4
|Маттиас Гинтер
40′
|21
|Джош Магеннис
|5
|Джонатан Та
|7
|Ниалл Макгинн
59′
|9
|Тимо Вернер
68′
|18
|Гэвин Уайт
|7
|Кай Хаверц
|9
|Коннор Вашингтон
83′
|11
|Марко Ройс
85′
|22
|Шейн Лейвери
|23
|Эмре Джан
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|21
|1
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)