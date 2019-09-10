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00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Германии обыграла Северную Ирландию и возглавила группу С отбора Евро

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Северной Ирландии принимала национальную команду Германии.

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В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Северной Ирландии принимала национальную команду Германии. Встреча состоялась на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.

Автором первого гола встречи стал защитник сборной Германии Марцель Хальстенберг, забивший гол в начале второго тайма, на 48-минуте. В компенсированное время встречи преимущество немецкой команды упрочил хавбек Серж Гнабри. Таким образом, сборная Германии набрала 12 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы С, сместив Северную Ирландию (12).
В другом матче группы С сборная Эстонии принимала национальную команду Нидерландов. Встреча прошла на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине и завершилась со счётом 4:0 в пользу голландской команды.

Северная Ирландия
0:2
Первый тайм: 0:0
Германия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C9.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Windsor Park
Главные тренеры
Майкл О`НиллЙоахим Лев
Голы
Марсель Хальстенберг48′
Серж Гнабри90+3′
Составы команд
1Бэйли Пикок-Фарррелл
1Мануэль Нойер
14Стюарт Даллас
13Лукас Клостерманн
5Джонатан Эванс
16Марсель Хальстенберг
3Джамал Льюис
15Никлас Зюле
20Крейг Каткарт
8Тони Кроос
8Стивен Дэйвис
10Юлиан Брандт
13Корри Эванс
20Серж Гнабри
68′
17Патрик Макнэйр
43′
6Джошуа Киммих
6Джордж Сэвилл
55′70′
4Маттиас Гинтер
40′
21Джош Магеннис
5Джонатан Та
7Ниалл Макгинн
59′
9Тимо Вернер
68′
18Гэвин Уайт
7Кай Хаверц
9Коннор Вашингтон
83′
11Марко Ройс
85′
22Шейн Лейвери
23Эмре Джан
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)21
1Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
9Фолы10
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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