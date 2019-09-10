Марио разбушевался! Россия обыграла Казахстан и одной ногой шагнула на Евро-2020
Когда казалось, что атакующие ресурсы исчерпаны и от нулевой ничьей не уйти, защитник ЦСКА взмыл выше всех и добыл победу.
Когда казалось, что атакующие ресурсы исчерпаны и от нулевой ничьей не уйти, защитник ЦСКА взмыл выше всех и добыл победу.
Это был тот самый матч, в котором, казалось, наша команда выйдет и просто размажет соперника, с первых же минут после стартового свистка подтвердит свой высокий класс, а после финального — гордо возвысится вместе с Бельгией над всеми остальными. Пусть сегодняшняя сборная Казахстана едва ли слабее Шотландии, но,
Однако реальность оказалась не такой радужной.
По сравнению с пятничным матчем тренерский штаб сборной России обновил стартовый состав на три пункта: вместо Зобнина, Ионова и Кудряшова на поле появились Ахметов, Антон Миранчук и Черышев. Замены были направлены как на освежение команды (тот же Зобнин давно устал и заслужил передышку), так и внесение тактических корректив.
Жирков превратился из атакующего полузащитника в защитника, а над ним расположился Черышев — на бумаге это превращало наш левый фланг в могучее оружие. Антон Миранчук был призван насыщать центральную зону, освобождая всю правую бровку Марио Фернандесу. А Ахметов по сравнению с Зобниным чуть лучше двигает мяч вперёд и обостряет, в игре с оборонительным Казахстаном это было важно.
Увы, на деле ни одна из трёх перестановок игру нашей команды не усилила. Черышев сваливался в ширину (где он в сборной никогда не был полезен), показывал слабое движение (вспомним, что у него до сих пор не имелось за спиной после травмы ни одного полного матча), редко выходил на перспективные позиции, а когда выходил, смазывал попытки обостряющих передач.
Миранчук, наоборот, был очень заметен, только при большом количестве проникновений в штрафную у Антона наблюдался аномальный брак в финальных действиях. Раз за разом, получая мяч в правом полуфланге, он простреливал в соперников, и это очень раздражало Черчесова.
Ахметов же играл в меру надёжно, дисциплинированно, но по такой игре, против защищающегося вдевятером соперника, от второго опорника хотелось увидеть более активные действия в атаке, взрывающие ситуацию.
Тренерский штаб долго смотрел, терпел, а в начале второго тайма не выдержал и провёл друг за другом три замены, убрав всех «новичков». Вышли Кудряшов, Ионов и Зобнин, и состав стал
Вопреки ожиданиям, сборная не летала, а ползала по полю. Не творила, а выполняла скучную работу, глядя на которую, хотелось зевать. Есть подозрение, что процент уснувших российских зрителей во вторник оказался куда выше, чем во время просмотра
Полузащитник «Монако» был одним из немногих, кто хоть
Второй человек, которого можно было по первому тайму выделить со знаком плюс, стал Марио Фернандес. Защитник ЦСКА классно ловил диагональные передачи и врывался в штрафную, давал отличный объём, но не находил поддержки.
Все остальные представители группы атаки и центральной зоны сыграли ниже своего уровня. У Черчесова был повод побушевать в перерыве.
Во втором тайме не стало намного лучше. Чуть живее наша команда начала играть разве что после трёх замен (обратим внимание, третья была проведена на 63-й минуте: Черчесов рисковал). А
А потом, когда основное время уже почти закончилось, наша сборная
А у России — аж восемь очков отрыва от третьего места за четыре тура до конца. Сами понимаете, что это значит.
|Станислав Черчесов
|Михал Билек
|Мариу Фернандес(Александр Головин)
|89′
|1
|Маринату Гильерме
|12
|Дмитрий Непогодов
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Сергей Малый
|18
|Юрий Жирков
|3
|Темирлан Ерланов
|5
|Андрей Семенов
|15
|Александр Марочкин
|14
|Георгий Джикия
|21
|Абзал Бейсебеков
|17
|Александр Головин
|18
|Дмитрий Шомко
|22
|Артем Дзюба
|6
|Айбол Абикен
|7
|Магомед Оздоев
|14
|Юрий Перцух
|19
|Антон Миранчук
57′
|10
|Георгий Жуков
61′
|20
|Алексей Ионов
|9
|Бауыржан I Исламхан
|6
|Денис Черышев
55′
|20
|Максим Федин
77′
|13
|Федор Кудряшов
|7
|Серикжан Мужиков
|8
|Ильзат Ахметов
63′
|19
|Алексей Щеткин
90′
|11
|Роман Зобнин
|17
|Абат Аймбетов
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|0
|4
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Никола Дабанович(Черногория)
|Боковой судья
|Милован Джукич(Черногория)
|Боковой судья
|Йовица Татар(Черногория)