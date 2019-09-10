Марио разбушевался! Россия обыграла Казахстан и одной ногой шагнула на Евро-2020

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Это был тот самый матч, в котором, казалось, наша команда выйдет и просто размажет соперника, с первых же минут после стартового свистка подтвердит свой высокий класс, а после финального — гордо возвысится вместе с Бельгией над всеми остальными. Пусть сегодняшняя сборная Казахстана едва ли слабее Шотландии, но, во-первых, в понедельник наша команда играла дома на заполненной арене в Калининграде, а во-вторых, после успеха в Глазго она получила прилив уверенности, почувствовала запах Евро-2020 — и это по всем законам логики должно было её окрылить.

Однако реальность оказалась не такой радужной.

Черчесов провёл изменения

По сравнению с пятничным матчем тренерский штаб сборной России обновил стартовый состав на три пункта: вместо Зобнина, Ионова и Кудряшова на поле появились Ахметов, Антон Миранчук и Черышев. Замены были направлены как на освежение команды (тот же Зобнин давно устал и заслужил передышку), так и внесение тактических корректив.

Жирков превратился из атакующего полузащитника в защитника, а над ним расположился Черышев — на бумаге это превращало наш левый фланг в могучее оружие. Антон Миранчук был призван насыщать центральную зону, освобождая всю правую бровку Марио Фернандесу. А Ахметов по сравнению с Зобниным чуть лучше двигает мяч вперёд и обостряет, в игре с оборонительным Казахстаном это было важно.

Перестановки — не сработали

Увы, на деле ни одна из трёх перестановок игру нашей команды не усилила. Черышев сваливался в ширину (где он в сборной никогда не был полезен), показывал слабое движение (вспомним, что у него до сих пор не имелось за спиной после травмы ни одного полного матча), редко выходил на перспективные позиции, а когда выходил, смазывал попытки обостряющих передач.

Миранчук, наоборот, был очень заметен, только при большом количестве проникновений в штрафную у Антона наблюдался аномальный брак в финальных действиях. Раз за разом, получая мяч в правом полуфланге, он простреливал в соперников, и это очень раздражало Черчесова.

Ахметов же играл в меру надёжно, дисциплинированно, но по такой игре, против защищающегося вдевятером соперника, от второго опорника хотелось увидеть более активные действия в атаке, взрывающие ситуацию.

Тренерский штаб долго смотрел, терпел, а в начале второго тайма не выдержал и провёл друг за другом три замены, убрав всех «новичков». Вышли Кудряшов, Ионов и Зобнин, и состав стал точь-в-точь таким, как в Шотландии.

Плохой, очень плохой первый тайм

Вопреки ожиданиям, сборная не летала, а ползала по полю. Не творила, а выполняла скучную работу, глядя на которую, хотелось зевать. Есть подозрение, что процент уснувших российских зрителей во вторник оказался куда выше, чем во время просмотра супер-теннисного финала Медведева и Надаля, завершившегося накануне под утро. За первый тайм наша команда нанесла только один удар в створ. Это сделал Головин — из-за штрафной.

Полузащитник «Монако» был одним из немногих, кто хоть как-то излучал остроту. Он много перемещался, работал и в глубине, и в ширине, пристреливался издали, искал партнёров в штрафной. Однако и он не показывал ничего экстраординарного. Или хотя бы просто конкретного и эффективного.

Второй человек, которого можно было по первому тайму выделить со знаком плюс, стал Марио Фернандес. Защитник ЦСКА классно ловил диагональные передачи и врывался в штрафную, давал отличный объём, но не находил поддержки.

Все остальные представители группы атаки и центральной зоны сыграли ниже своего уровня. У Черчесова был повод побушевать в перерыве.

Не смог Жирков, смог Марио!

Во втором тайме не стало намного лучше. Чуть живее наша команда начала играть разве что после трёх замен (обратим внимание, третья была проведена на 63-й минуте: Черчесов рисковал). А по-настоящему придавила казахстанцев она лишь в финальную 10-минутку. Этот отрезок включил себя десяток передач с флангов и стандартов, агрессивный прессинг и супермомент Жиркова. Юрий снова мог принести победу России, но на этот раз его удар из центра штрафной каким-то чудом отразил вратарь.