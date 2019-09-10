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00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Марио разбушевался! Россия обыграла Казахстан и одной ногой шагнула на Евро-2020

Когда казалось, что атакующие ресурсы исчерпаны и от нулевой ничьей не уйти, защитник ЦСКА взмыл выше всех и добыл победу.

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Это был тот самый матч, в котором, казалось, наша команда выйдет и просто размажет соперника, с первых же минут после стартового свистка подтвердит свой высокий класс, а после финального — гордо возвысится вместе с Бельгией над всеми остальными. Пусть сегодняшняя сборная Казахстана едва ли слабее Шотландии, но, во-первых, в понедельник наша команда играла дома на заполненной арене в Калининграде, а во-вторых, после успеха в Глазго она получила прилив уверенности, почувствовала запах Евро-2020 — и это по всем законам логики должно было её окрылить.

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Однако реальность оказалась не такой радужной.

Черчесов провёл изменения

По сравнению с пятничным матчем тренерский штаб сборной России обновил стартовый состав на три пункта: вместо Зобнина, Ионова и Кудряшова на поле появились Ахметов, Антон Миранчук и Черышев. Замены были направлены как на освежение команды (тот же Зобнин давно устал и заслужил передышку), так и внесение тактических корректив.

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Жирков превратился из атакующего полузащитника в защитника, а над ним расположился Черышев — на бумаге это превращало наш левый фланг в могучее оружие. Антон Миранчук был призван насыщать центральную зону, освобождая всю правую бровку Марио Фернандесу. А Ахметов по сравнению с Зобниным чуть лучше двигает мяч вперёд и обостряет, в игре с оборонительным Казахстаном это было важно.

Перестановки — не сработали

Увы, на деле ни одна из трёх перестановок игру нашей команды не усилила. Черышев сваливался в ширину (где он в сборной никогда не был полезен), показывал слабое движение (вспомним, что у него до сих пор не имелось за спиной после травмы ни одного полного матча), редко выходил на перспективные позиции, а когда выходил, смазывал попытки обостряющих передач.

Миранчук, наоборот, был очень заметен, только при большом количестве проникновений в штрафную у Антона наблюдался аномальный брак в финальных действиях. Раз за разом, получая мяч в правом полуфланге, он простреливал в соперников, и это очень раздражало Черчесова.
Ахметов же играл в меру надёжно, дисциплинированно, но по такой игре, против защищающегося вдевятером соперника, от второго опорника хотелось увидеть более активные действия в атаке, взрывающие ситуацию.

Тренерский штаб долго смотрел, терпел, а в начале второго тайма не выдержал и провёл друг за другом три замены, убрав всех «новичков». Вышли Кудряшов, Ионов и Зобнин, и состав стал точь-в-точь таким, как в Шотландии.

Плохой, очень плохой первый тайм

Вопреки ожиданиям, сборная не летала, а ползала по полю. Не творила, а выполняла скучную работу, глядя на которую, хотелось зевать. Есть подозрение, что процент уснувших российских зрителей во вторник оказался куда выше, чем во время просмотра супер-теннисного финала Медведева и Надаля, завершившегося накануне под утро. За первый тайм наша команда нанесла только один удар в створ. Это сделал Головин — из-за штрафной.

Полузащитник «Монако» был одним из немногих, кто хоть как-то излучал остроту. Он много перемещался, работал и в глубине, и в ширине, пристреливался издали, искал партнёров в штрафной. Однако и он не показывал ничего экстраординарного. Или хотя бы просто конкретного и эффективного.

Второй человек, которого можно было по первому тайму выделить со знаком плюс, стал Марио Фернандес. Защитник ЦСКА классно ловил диагональные передачи и врывался в штрафную, давал отличный объём, но не находил поддержки.

Все остальные представители группы атаки и центральной зоны сыграли ниже своего уровня. У Черчесова был повод побушевать в перерыве.

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Не смог Жирков, смог Марио!

Во втором тайме не стало намного лучше. Чуть живее наша команда начала играть разве что после трёх замен (обратим внимание, третья была проведена на 63-й минуте: Черчесов рисковал). А по-настоящему придавила казахстанцев она лишь в финальную 10-минутку. Этот отрезок включил себя десяток передач с флангов и стандартов, агрессивный прессинг и супермомент Жиркова. Юрий снова мог принести победу России, но на этот раз его удар из центра штрафной каким-то чудом отразил вратарь.

А потом, когда основное время уже почти закончилось, наша сборная всё-таки забила. Это сделал великолепный Марио Фернандес с навеса Головина со штрафного. Два лучших игрока матча соорудили-таки победный гол, а для армейского защитника, крайне редко забивавшего в предыдущие годы, это уже третий мяч за клуб и национальную команду с середины августа!
А у России — аж восемь очков отрыва от третьего места за четыре тура до конца. Сами понимаете, что это значит.

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Россия
1:0
Первый тайм: 0:0
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I9.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Калининград, 31818 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовМихал Билек
Голы
Мариу Фернандес(Александр Головин)89′
Составы команд
1Маринату Гильерме
12Дмитрий Непогодов
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
18Юрий Жирков
3Темирлан Ерланов
5Андрей Семенов
15Александр Марочкин
14Георгий Джикия
21Абзал Бейсебеков
17Александр Головин
18Дмитрий Шомко
22Артем Дзюба
6Айбол Абикен
7Магомед Оздоев
14Юрий Перцух
19Антон Миранчук
57′
10Георгий Жуков
61′
20Алексей Ионов
9Бауыржан I Исламхан
6Денис Черышев
55′
20Максим Федин
77′
13Федор Кудряшов
7Серикжан Мужиков
8Ильзат Ахметов
63′
19Алексей Щеткин
90′
11Роман Зобнин
17Абат Аймбетов
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты0
25Удары (всего)4
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые0
4Фолы12
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНикола Дабанович(Черногория)
Боковой судьяМилован Джукич(Черногория)
Боковой судьяЙовица Татар(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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