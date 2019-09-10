Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан посетили 31 818 зрителей
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе I сборная России обыграла национальную команду Казахстана со счётом 1:0.
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе I сборная России обыграла национальную команду Казахстана со счётом 1:0.
Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе. Обслуживала матч черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. В роли его ассистентов выступили Милован Джукич и Йовица Татар.
На игре в Калининграде присутствовали 31 818 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Напомним, стадион «Калининград» был построен в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира — 2018.
Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.
|Станислав Черчесов
|Михал Билек
|Мариу Фернандес(Александр Головин)
|89′
|1
|Маринату Гильерме
|12
|Дмитрий Непогодов
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Сергей Малый
|18
|Юрий Жирков
|3
|Темирлан Ерланов
|5
|Андрей Семенов
|15
|Александр Марочкин
|14
|Георгий Джикия
|21
|Абзал Бейсебеков
|17
|Александр Головин
|18
|Дмитрий Шомко
|22
|Артем Дзюба
|6
|Айбол Абикен
|7
|Магомед Оздоев
|14
|Юрий Перцух
|19
|Антон Миранчук
57′
|10
|Георгий Жуков
61′
|20
|Алексей Ионов
|9
|Бауыржан I Исламхан
|6
|Денис Черышев
55′
|20
|Максим Федин
77′
|13
|Федор Кудряшов
|7
|Серикжан Мужиков
|8
|Ильзат Ахметов
63′
|19
|Алексей Щеткин
90′
|11
|Роман Зобнин
|17
|Абат Аймбетов
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|0
|4
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Никола Дабанович(Черногория)
|Боковой судья
|Милован Джукич(Черногория)
|Боковой судья
|Йовица Татар(Черногория)