Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан посетили 31 818 зрителей

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Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе. Обслуживала матч черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. В роли его ассистентов выступили Милован Джукич и Йовица Татар.

На игре в Калининграде присутствовали 31 818 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Напомним, стадион «Калининград» был построен в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира — 2018.