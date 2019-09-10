Черчесов прокомментировал победу над Казахстаном в отборочном матче к Евро-2020

Черчесов назвал матч непростым и отметил важность набранных шести очков на этом сборе. Он добавил, что его подопечные настраивались на серьезного соперника, зная, что Казахстан — опытная команда. «Ожидал упорного сопротивления, если бы нет, у нас были бы большие проблемы», — сказал тренер.