Дзюба заявил, что российским футболистам было тяжело взламывать оборону сборной Казахстана

В понедельник сборная России одержала победу над командой Казахстана со счетом 1:0, встреча прошла в Калининграде. В пятницу в Глазго в игре с шотландцами российская команда также добилась победы — 2:1.

«Очень тяжело вскрывать такую оборону, девять человек в защите, атаковать можно было только позиционно. Тяжелый матч, самое главное — победа, спасибо огромное зрителям, для нас дорого все, что вернулось к нам с чемпионата мира. Выходили на стадион, у нас мурашки по коже от приветствия. Раньше плевали, а сейчас улыбаются, машут, это очень крут, для нас это самое ценное, главное — три очка», — заявил Дзюба.