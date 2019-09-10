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00:57 (мск), источник: ТАСС

Дзюба заявил, что российским футболистам было тяжело взламывать оборону сборной Казахстана

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Сборной России по футболу было очень тяжело вскрывать насыщенную оборону команды Казахстана в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам после игры заявил капитан российской сборной Артем Дзюба.

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В понедельник сборная России одержала победу над командой Казахстана со счетом 1:0, встреча прошла в Калининграде. В пятницу в Глазго в игре с шотландцами российская команда также добилась победы — 2:1.

«Очень тяжело вскрывать такую оборону, девять человек в защите, атаковать можно было только позиционно. Тяжелый матч, самое главное — победа, спасибо огромное зрителям, для нас дорого все, что вернулось к нам с чемпионата мира. Выходили на стадион, у нас мурашки по коже от приветствия. Раньше плевали, а сейчас улыбаются, машут, это очень крут, для нас это самое ценное, главное — три очка», — заявил Дзюба.

В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» сыграет с командой Шотландии.

Россия
1:0
Первый тайм: 0:0
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I9.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Калининград, 31818 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовМихал Билек
Голы
Мариу Фернандес(Александр Головин)89′
Составы команд
1Маринату Гильерме
12Дмитрий Непогодов
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
18Юрий Жирков
3Темирлан Ерланов
5Андрей Семенов
15Александр Марочкин
14Георгий Джикия
21Абзал Бейсебеков
17Александр Головин
18Дмитрий Шомко
22Артем Дзюба
6Айбол Абикен
7Магомед Оздоев
14Юрий Перцух
19Антон Миранчук
57′
10Георгий Жуков
61′
20Алексей Ионов
9Бауыржан I Исламхан
6Денис Черышев
55′
20Максим Федин
77′
13Федор Кудряшов
7Серикжан Мужиков
8Ильзат Ахметов
63′
19Алексей Щеткин
90′
11Роман Зобнин
17Абат Аймбетов
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты0
25Удары (всего)4
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые0
4Фолы12
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНикола Дабанович(Черногория)
Боковой судьяМилован Джукич(Черногория)
Боковой судьяЙовица Татар(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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