Белорусские футболисты примут португальцев в квалификации молодежного ЧЕ

Жодинский стадион «Торпедо» является счастливым для белорусской «молодежки» нового созыва. Именно на его газоне белорусы одержали свою самую крупную историю победу, разгромив команду Гибралтара со счетом 10:0 в стартовом поединке турнира в 7-й квалификационной группе.
Тогда белорусской командой руководил Михаил Мархель, который сейчас возглавляет национальную дружину, а его место у руля молодежной сборной занял Сергей Яромко. Сегодняшние соперники белорусской сборной принимали гибралтарцев 5 сентября и победили 4:0. Также сегодня футболисты Нидерландов в своем первом матче этого отборочного цикла сыграют на своем поле с киприотами. Команда Кипра в первом туре победила у себя дома Гибралтар с минимальным перевесом 1:0, а затем уступила на выезде норвежцам со счетом 1:2.
Перед сегодняшними встречами турнирное положение в 7-й группе таково: Беларусь — 3 очка (1 матч; разница мячей — 10−0), Португалия — 3 (1; 4−0), Норвегия — 3 (1; 2−1), Кипр — 3 (2; 2−2), Гибралтар — 0 (3; 0−15), Нидерланды — 0 (0).
Путевки в финальную стадию молодежного Евро-2021, которая пройдет на аренах Венгрии и Словении, получат победители девяти отборочных групп. Лучшие обладатели вторых мест проведут между собой стыковые матчи, определив еще одного финалиста.