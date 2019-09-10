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10:20 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты примут португальцев в квалификации молодежного ЧЕ

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проведут сегодня второй домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. В Жодино белорусы примут сверстников из Португалии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Жодинский стадион «Торпедо» является счастливым для белорусской «молодежки» нового созыва. Именно на его газоне белорусы одержали свою самую крупную историю победу, разгромив команду Гибралтара со счетом 10:0 в стартовом поединке турнира в 7-й квалификационной группе.

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Тогда белорусской командой руководил Михаил Мархель, который сейчас возглавляет национальную дружину, а его место у руля молодежной сборной занял Сергей Яромко. Сегодняшние соперники белорусской сборной принимали гибралтарцев 5 сентября и победили 4:0. Также сегодня футболисты Нидерландов в своем первом матче этого отборочного цикла сыграют на своем поле с киприотами. Команда Кипра в первом туре победила у себя дома Гибралтар с минимальным перевесом 1:0, а затем уступила на выезде норвежцам со счетом 1:2.

Перед сегодняшними встречами турнирное положение в 7-й группе таково: Беларусь — 3 очка (1 матч; разница мячей — 10−0), Португалия — 3 (1; 4−0), Норвегия — 3 (1; 2−1), Кипр — 3 (2; 2−2), Гибралтар — 0 (3; 0−15), Нидерланды — 0 (0).

Путевки в финальную стадию молодежного Евро-2021, которая пройдет на аренах Венгрии и Словении, получат победители девяти отборочных групп. Лучшие обладатели вторых мест проведут между собой стыковые матчи, определив еще одного финалиста.

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