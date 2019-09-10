Белорусские футболисты примут португальцев в квалификации молодежного ЧЕ

Жодинский стадион «Торпедо» является счастливым для белорусской «молодежки» нового созыва. Именно на его газоне белорусы одержали свою самую крупную историю победу, разгромив команду Гибралтара со счетом 10:0 в стартовом поединке турнира в 7-й квалификационной группе.

Тогда белорусской командой руководил Михаил Мархель, который сейчас возглавляет национальную дружину, а его место у руля молодежной сборной занял Сергей Яромко. Сегодняшние соперники белорусской сборной принимали гибралтарцев 5 сентября и победили 4:0. Также сегодня футболисты Нидерландов в своем первом матче этого отборочного цикла сыграют на своем поле с киприотами. Команда Кипра в первом туре победила у себя дома Гибралтар с минимальным перевесом 1:0, а затем уступила на выезде норвежцам со счетом 1:2.