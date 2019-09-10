«Безумная» пресс-конференция тренера Косово разошлась на мемы
Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд провел эмоциональную
Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд провел эмоциональную
Шалланд объяснял журналистам, какая тактика является самой подходящей для его команды. По его мнению, игроков нельзя заставлять бежать вперед, в их головах должна быть мысль: «Я хочу, я буду бороться за мяч». Пользователи соцсетей посчитали реакцию тренера «безумной» и «дикой».
Они вспоминали других футбольных деятелей, отличившихся эмоциональным поведением. Один из юзеров сравнил Шалланда с Диего Марадоной, употребившим кокаин. «Когда вы к 50-й минуте проигрываете Англии со счетом 4−0, и ваш тренер просит вас атаковать», — подписал еще один болельщик кадр с
Матч между сборными Англии и Косово состоится 10 сентября. Он начнется в 21:45 по московскому времени.