«Безумная» пресс-конференция тренера Косово разошлась на мемы

Источник: AP 2019

Шалланд объяснял журналистам, какая тактика является самой подходящей для его команды. По его мнению, игроков нельзя заставлять бежать вперед, в их головах должна быть мысль: «Я хочу, я буду бороться за мяч». Пользователи соцсетей посчитали реакцию тренера «безумной» и «дикой».

Они вспоминали других футбольных деятелей, отличившихся эмоциональным поведением. Один из юзеров сравнил Шалланда с Диего Марадоной, употребившим кокаин. «Когда вы к 50-й минуте проигрываете Англии со счетом 4−0, и ваш тренер просит вас атаковать», — подписал еще один болельщик кадр с пресс-конференции.