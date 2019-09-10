Слабая игра с Казахстаном вскрыла главную проблему сборной России. И возвысила Черчесова
Только 3−4
Только 3−4
Плевать на счет, тухлые 75 минут и 100 навесов на Дзюбу. Для отборов на Евро и ЧМ такие матчи — обычная история. Когда в силу ряда факторов андердог упирается так, будто пересмотрел все фильмы про «Рокки». За последние несколько дней случилось минимум 4 похожих истории:
Турция лишь на 89-й минуте взломала Андорру. Причем дома (1:0) Немцы только на 90-й минуте сняли вопросы с Северной Ирландией (2:0) Хорватия потеряла очки с Азербайджаном (1:1) Греки дома не смогли победить Лихтенштейн (1:1).
Бывает. Тем более в плане системности в матче с Казахстаном все было не так плохо, как кажется. Гости редко переходили середину поля, за матч акцентированно войдя в штрафную Гилерме 4−5 раз, нанесли 1 удар в створ и владели мячом меньше 40 процентов. Тотальное доминирование нашей команды.
Проблемы у России начинались только у чужой штрафной. И тут важно понять почему. Дело не в 5 защитниках Казахстана (хотя они молодцы) и не в задумке Черчесова (подходы к штрафной создавались, контратаки с трудом, но сдерживались, а замены работали). Все рушилось
Это как раз имеет смысл оценивать. Потому что если
В Шотландии все было в норме. Матч позиционировался как решающий (нет проблем с настроем), а «физику» штаб Черчесова подкорректировал так, что Дзюба в миксте Глазго восхищался: «Просто летаешь по полю! Вот бы так всегда себя чувствовать». И пожалуйста — Робертсон и остальные были просто смяты.
Спустя три дня форма, естественно, чуть упала, а на Казахстан после 0:4 в Нурсултане не настроишься так же, как на важнейший матч в Глазго. И мы видим уже другую команду — медленную и вялую. Которая держит систему, но почти не способна качественно импровизировать.
Симптоматично, что резерв сборной не впечатлил. Все новички в старте (по сравнению с матчем в Шотландии) выглядели слабо: Антон Миранчук делал ошибку в каждой третьей передаче, Ахметов терялся при контратаках, Черышев, видимо, еще не набрав форму, почти не обострял со своего фланга. Черчесов их всех защитил на
Но больше всех разочаровал Головин. После года в «Монако» хочется видеть новый уровень в работе с мячом, в скорости принятия решений, в ударах, дриблинге. Тем более что в сборной он исполняет главного разыгрывающего.
В «Монако», кстати, на этой позиции (под нападающим) у Александра в прошлом сезоне были большие проблемы. Мы писали об этом в разборе. Абсолютно те же симптомы: слабые острые пасы, нехватка четкого завершения, общий сумбур.
Да, у всех бывают неудачные матчи, но на таком уровне (когда против тебя защита чемпионата Казахстана), нужно выделяться не только активностью и пробегом. Но и качеством. Естественным, если мы говорим об игроке, который хочет стать заметной силой в топ-5 чемпионатов Европы.
На данный момент единственные, кто независимо от внешних факторов практически всегда держат уровень в сборной России, — это Дзюба, Фернандес, Джикия и Жирков.
Жирков,
Дзюба даже без проникающих передач от Головина умудрялся создавать моменты с простых забросов и навесов.
Марио — это Марио. Круто открывался под диагонали, в концовке почти все атаки шли через его фланг. Важнейший игрок системы Черчесова — лучше всех выходит
Джикия максимально качественно подчищал за опорниками в обоих матчах, был неуязвим в единоборствах, неплохо начинал атаки.
Далеко не самый лучший состав в истории России показывает очень системный и дисциплинированный футбол, который приносит результат.
Открыть видео Евро-2020. Отбор
«Россия» — «Казахстан» — 1:0 (0:0)
Гол: Фернандес, 89.
Артем Терентьев
|Станислав Черчесов
|Михал Билек
|Мариу Фернандес(Александр Головин)
|89′
|1
|Маринату Гильерме
|12
|Дмитрий Непогодов
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Сергей Малый
|18
|Юрий Жирков
|3
|Темирлан Ерланов
|5
|Андрей Семенов
|15
|Александр Марочкин
|14
|Георгий Джикия
|21
|Абзал Бейсебеков
|17
|Александр Головин
|18
|Дмитрий Шомко
|22
|Артем Дзюба
|6
|Айбол Абикен
|7
|Магомед Оздоев
|14
|Юрий Перцух
|19
|Антон Миранчук
57′
|10
|Георгий Жуков
61′
|20
|Алексей Ионов
|9
|Бауыржан I Исламхан
|6
|Денис Черышев
55′
|20
|Максим Федин
77′
|13
|Федор Кудряшов
|7
|Серикжан Мужиков
|8
|Ильзат Ахметов
63′
|19
|Алексей Щеткин
90′
|11
|Роман Зобнин
|17
|Абат Аймбетов
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|0
|4
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Никола Дабанович(Черногория)
|Боковой судья
|Милован Джукич(Черногория)
|Боковой судья
|Йовица Татар(Черногория)