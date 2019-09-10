Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Иордания
Парагвай
Футбол. Сборные
20:00
Тунис
Кот-д`Ивуар
Футбол. Сборные
21:30
Украина
Нигерия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Черногория
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Англия
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Люксембург
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Молдавия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Албания
Исландия
Футбол. Сборные
21:45
Ирландия
Болгария
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Нигер
Все события
Фоторепортажи
39«Торпедо» празднует с фанатами, Талалаев ушел с пресс-конференции. Атмосферные кадры топ-матча ФНЛ
24Как Хабиб и Порье шли к бою за титул UFC
09:58 (мск), источник: Матч ТВ

Слабая игра с Казахстаном вскрыла главную проблему сборной России. И возвысила Черчесова

Только 3−4 топ-игрока на весь состав.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Плевать на счет, тухлые 75 минут и 100 навесов на Дзюбу. Для отборов на Евро и ЧМ такие матчи — обычная история. Когда в силу ряда факторов андердог упирается так, будто пересмотрел все фильмы про «Рокки». За последние несколько дней случилось минимум 4 похожих истории:

Турция лишь на 89-й минуте взломала Андорру. Причем дома (1:0) Немцы только на 90-й минуте сняли вопросы с Северной Ирландией (2:0) Хорватия потеряла очки с Азербайджаном (1:1) Греки дома не смогли победить Лихтенштейн (1:1).

Читайте также
Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан посетили 31 818 зрителей

Бывает. Тем более в плане системности в матче с Казахстаном все было не так плохо, как кажется. Гости редко переходили середину поля, за матч акцентированно войдя в штрафную Гилерме 4−5 раз, нанесли 1 удар в створ и владели мячом меньше 40 процентов. Тотальное доминирование нашей команды.

Проблемы у России начинались только у чужой штрафной. И тут важно понять почему. Дело не в 5 защитниках Казахстана (хотя они молодцы) и не в задумке Черчесова (подходы к штрафной создавались, контратаки с трудом, но сдерживались, а замены работали). Все рушилось из-за индивидуально слабых действий атакующих футболистов.

Это как раз имеет смысл оценивать. Потому что если более-менее стабильная игра появляется через месяц-полтора работы на сборах, то индивидуальный уровень либо есть, либо нет.

Матч с Казахстаном в очередной раз показал: у России максимум 3−4 игрока, близких к топ-уровню. Остальные в плохой день (когда, например, нет «физики» или настроя, или просто не идет) упираются в защиту Казахстана как в стену.

В Шотландии все было в норме. Матч позиционировался как решающий (нет проблем с настроем), а «физику» штаб Черчесова подкорректировал так, что Дзюба в миксте Глазго восхищался: «Просто летаешь по полю! Вот бы так всегда себя чувствовать». И пожалуйста — Робертсон и остальные были просто смяты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя три дня форма, естественно, чуть упала, а на Казахстан после 0:4 в Нурсултане не настроишься так же, как на важнейший матч в Глазго. И мы видим уже другую команду — медленную и вялую. Которая держит систему, но почти не способна качественно импровизировать.

Читайте также
Марио разбушевался! Россия обыграла Казахстан и одной ногой шагнула на Евро-2020

Симптоматично, что резерв сборной не впечатлил. Все новички в старте (по сравнению с матчем в Шотландии) выглядели слабо: Антон Миранчук делал ошибку в каждой третьей передаче, Ахметов терялся при контратаках, Черышев, видимо, еще не набрав форму, почти не обострял со своего фланга. Черчесов их всех защитил на пресс-конференции, респект. Но сути это не меняет: только когда все трое ушли, Россия выдала добротный 15-минутный отрезок и начала серьезно давить.

Но больше всех разочаровал Головин. После года в «Монако» хочется видеть новый уровень в работе с мячом, в скорости принятия решений, в ударах, дриблинге. Тем более что в сборной он исполняет главного разыгрывающего.

В «Монако», кстати, на этой позиции (под нападающим) у Александра в прошлом сезоне были большие проблемы. Мы писали об этом в разборе. Абсолютно те же симптомы: слабые острые пасы, нехватка четкого завершения, общий сумбур.

С Казахстаном Головин был очень активен, чаще всех встречался с мячом, но продуктивности — минимум. Только одна яркая проникающая передача (закидушка на Ионова), толком ни разу не смог найти момент для хорошего удара из-за пределов штрафной, а если и бил, то мимо или неопасно. В паре неплохих быстрых прорывах либо передерживал мяч, либо не исполнял задуманное.

Да, у всех бывают неудачные матчи, но на таком уровне (когда против тебя защита чемпионата Казахстана), нужно выделяться не только активностью и пробегом. Но и качеством. Естественным, если мы говорим об игроке, который хочет стать заметной силой в топ-5 чемпионатов Европы.

На данный момент единственные, кто независимо от внешних факторов практически всегда держат уровень в сборной России, — это Дзюба, Фернандес, Джикия и Жирков.

Читайте также
Жирков сомневался в возвращении в сборную России по футболу после игры с бельгийцами

Жирков, во-первых, классно работает с мячом. Это его будет выделять в любом возрасте. Божил в Шотландии, а вчера заработал тот штрафной, с которого забил Марио. Здорово сыграл в отборе, протащил мяч и на дриблинге создал из ничего шанс. Шик!

Дзюба даже без проникающих передач от Головина умудрялся создавать моменты с простых забросов и навесов. Топ-работа корпусом! Вспомните хотя бы удар Жиркова с правой ноги, когда Артем в окружении защитников принял и вторым касанием скинул партнеру мяч.

Марио — это Марио. Круто открывался под диагонали, в концовке почти все атаки шли через его фланг. Важнейший игрок системы Черчесова — лучше всех выходит из-под прессинга и начинает атаки.

Джикия максимально качественно подчищал за опорниками в обоих матчах, был неуязвим в единоборствах, неплохо начинал атаки.

Конечно, 3−4 топ-игрока — это мало. Поэтому такие матчи, как с Казахстаном, еще будут — и не один, а работа Черчесова в таком контексте выглядит более фундаментальной.

Далеко не самый лучший состав в истории России показывает очень системный и дисциплинированный футбол, который приносит результат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Открыть видео Евро-2020. Отбор

«Россия» — «Казахстан» — 1:0 (0:0)

Гол: Фернандес, 89.

Артем Терентьев

Читайте также
Россия — Казахстан: Черчесов о победе и женском взгляде на футбол
Во время загрузки произошла ошибка.
05:12 (мск)© Ньюстюб
Россия
1:0
Первый тайм: 0:0
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I9.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Калининград, 31818 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовМихал Билек
Голы
Мариу Фернандес(Александр Головин)89′
Составы команд
1Маринату Гильерме
12Дмитрий Непогодов
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
18Юрий Жирков
3Темирлан Ерланов
5Андрей Семенов
15Александр Марочкин
14Георгий Джикия
21Абзал Бейсебеков
17Александр Головин
18Дмитрий Шомко
22Артем Дзюба
6Айбол Абикен
7Магомед Оздоев
14Юрий Перцух
19Антон Миранчук
57′
10Георгий Жуков
61′
20Алексей Ионов
9Бауыржан I Исламхан
6Денис Черышев
55′
20Максим Федин
77′
13Федор Кудряшов
7Серикжан Мужиков
8Ильзат Ахметов
63′
19Алексей Щеткин
90′
11Роман Зобнин
17Абат Аймбетов
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты0
25Удары (всего)4
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые0
4Фолы12
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНикола Дабанович(Черногория)
Боковой судьяМилован Джукич(Черногория)
Боковой судьяЙовица Татар(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Стал известен гонорар Нурмагомедова за бой с Порье
Гончаренко заявил, что Дзагоев должен восстановиться к игре с «Аланией»
Дюков: Хочу, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол
Порье рассказал о боли от поединка с Нурмагомедовым
Умер спортсмен, проплывший 30 км в открытом море
Она уничтожила Серену: лучшие кадры Бьянки Андрееску (фото)
Джикия и Головин поблагодарили Калининград за поддержку и прием
Дзюба: Раньше болельщики плевали, а теперь улыбаются и машут
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь