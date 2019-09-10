Слабая игра с Казахстаном вскрыла главную проблему сборной России. И возвысила Черчесова

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Плевать на счет, тухлые 75 минут и 100 навесов на Дзюбу. Для отборов на Евро и ЧМ такие матчи — обычная история. Когда в силу ряда факторов андердог упирается так, будто пересмотрел все фильмы про «Рокки». За последние несколько дней случилось минимум 4 похожих истории:

Турция лишь на 89-й минуте взломала Андорру. Причем дома (1:0) Немцы только на 90-й минуте сняли вопросы с Северной Ирландией (2:0) Хорватия потеряла очки с Азербайджаном (1:1) Греки дома не смогли победить Лихтенштейн (1:1).

Бывает. Тем более в плане системности в матче с Казахстаном все было не так плохо, как кажется. Гости редко переходили середину поля, за матч акцентированно войдя в штрафную Гилерме 4−5 раз, нанесли 1 удар в створ и владели мячом меньше 40 процентов. Тотальное доминирование нашей команды.

Проблемы у России начинались только у чужой штрафной. И тут важно понять почему. Дело не в 5 защитниках Казахстана (хотя они молодцы) и не в задумке Черчесова (подходы к штрафной создавались, контратаки с трудом, но сдерживались, а замены работали). Все рушилось из-за индивидуально слабых действий атакующих футболистов.

Это как раз имеет смысл оценивать. Потому что если более-менее стабильная игра появляется через месяц-полтора работы на сборах, то индивидуальный уровень либо есть, либо нет.

Матч с Казахстаном в очередной раз показал: у России максимум 3−4 игрока, близких к топ-уровню. Остальные в плохой день (когда, например, нет «физики» или настроя, или просто не идет) упираются в защиту Казахстана как в стену.

В Шотландии все было в норме. Матч позиционировался как решающий (нет проблем с настроем), а «физику» штаб Черчесова подкорректировал так, что Дзюба в миксте Глазго восхищался: «Просто летаешь по полю! Вот бы так всегда себя чувствовать». И пожалуйста — Робертсон и остальные были просто смяты.

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Спустя три дня форма, естественно, чуть упала, а на Казахстан после 0:4 в Нурсултане не настроишься так же, как на важнейший матч в Глазго. И мы видим уже другую команду — медленную и вялую. Которая держит систему, но почти не способна качественно импровизировать.

Симптоматично, что резерв сборной не впечатлил. Все новички в старте (по сравнению с матчем в Шотландии) выглядели слабо: Антон Миранчук делал ошибку в каждой третьей передаче, Ахметов терялся при контратаках, Черышев, видимо, еще не набрав форму, почти не обострял со своего фланга. Черчесов их всех защитил на пресс-конференции, респект. Но сути это не меняет: только когда все трое ушли, Россия выдала добротный 15-минутный отрезок и начала серьезно давить.

Но больше всех разочаровал Головин. После года в «Монако» хочется видеть новый уровень в работе с мячом, в скорости принятия решений, в ударах, дриблинге. Тем более что в сборной он исполняет главного разыгрывающего.

В «Монако», кстати, на этой позиции (под нападающим) у Александра в прошлом сезоне были большие проблемы. Мы писали об этом в разборе. Абсолютно те же симптомы: слабые острые пасы, нехватка четкого завершения, общий сумбур.

С Казахстаном Головин был очень активен, чаще всех встречался с мячом, но продуктивности — минимум. Только одна яркая проникающая передача (закидушка на Ионова), толком ни разу не смог найти момент для хорошего удара из-за пределов штрафной, а если и бил, то мимо или неопасно. В паре неплохих быстрых прорывах либо передерживал мяч, либо не исполнял задуманное.

Да, у всех бывают неудачные матчи, но на таком уровне (когда против тебя защита чемпионата Казахстана), нужно выделяться не только активностью и пробегом. Но и качеством. Естественным, если мы говорим об игроке, который хочет стать заметной силой в топ-5 чемпионатов Европы.

На данный момент единственные, кто независимо от внешних факторов практически всегда держат уровень в сборной России, — это Дзюба, Фернандес, Джикия и Жирков.

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Жирков, во-первых, классно работает с мячом. Это его будет выделять в любом возрасте. Божил в Шотландии, а вчера заработал тот штрафной, с которого забил Марио. Здорово сыграл в отборе, протащил мяч и на дриблинге создал из ничего шанс. Шик!

Дзюба даже без проникающих передач от Головина умудрялся создавать моменты с простых забросов и навесов. Топ-работа корпусом! Вспомните хотя бы удар Жиркова с правой ноги, когда Артем в окружении защитников принял и вторым касанием скинул партнеру мяч.

Марио — это Марио. Круто открывался под диагонали, в концовке почти все атаки шли через его фланг. Важнейший игрок системы Черчесова — лучше всех выходит из-под прессинга и начинает атаки.

Джикия максимально качественно подчищал за опорниками в обоих матчах, был неуязвим в единоборствах, неплохо начинал атаки.

Конечно, 3−4 топ-игрока — это мало. Поэтому такие матчи, как с Казахстаном, еще будут — и не один, а работа Черчесова в таком контексте выглядит более фундаментальной.

Далеко не самый лучший состав в истории России показывает очень системный и дисциплинированный футбол, который приносит результат.

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Открыть видео Евро-2020. Отбор

«Россия» — «Казахстан» — 1:0 (0:0)

Гол: Фернандес, 89.