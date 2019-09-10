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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Очень сожалею». Айбол Абикен прокомментировал поражение от сборной России

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал свою игру в матче против России в рамках отбора на Евро-2020, поблагодарив болельщиков за поддержку.

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Напомним, игра в Калининграде завершилась со счетом 0:1, а ее исход решил гол Марио Фернандеса на 89-й минуте.

— Да, было такое. Однако в следующей игре постараюсь не допускать таких ошибок. Хочу поблагодарить главного тренера, позволил выйти на поле.

— Михал Билек на пресс-конференции сказал, что вывел вас на поле, чтобы показали хорошую игру, и в итоге остался доволен вами. Но что произошло на 90-й минуте?

— Стандартная ситуация. Конечно, очень сожалею. Но что поделать, это — футбол. Всякое бывает. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые пришли на стадион в Калининграде поддержать нас.

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Первый тайм: 0:0
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I9.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Калининград, 31818 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовМихал Билек
Голы
Мариу Фернандес(Александр Головин)89′
Составы команд
1Маринату Гильерме
12Дмитрий Непогодов
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
18Юрий Жирков
3Темирлан Ерланов
5Андрей Семенов
15Александр Марочкин
14Георгий Джикия
21Абзал Бейсебеков
17Александр Головин
18Дмитрий Шомко
22Артем Дзюба
6Айбол Абикен
7Магомед Оздоев
14Юрий Перцух
19Антон Миранчук
57′
10Георгий Жуков
61′
20Алексей Ионов
9Бауыржан I Исламхан
6Денис Черышев
55′
20Максим Федин
77′
13Федор Кудряшов
7Серикжан Мужиков
8Ильзат Ахметов
63′
19Алексей Щеткин
90′
11Роман Зобнин
17Абат Аймбетов
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты0
25Удары (всего)4
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые0
4Фолы12
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНикола Дабанович(Черногория)
Боковой судьяМилован Джукич(Черногория)
Боковой судьяЙовица Татар(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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