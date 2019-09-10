«Очень сожалею». Айбол Абикен прокомментировал поражение от сборной России

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Напомним, игра в Калининграде завершилась со счетом 0:1, а ее исход решил гол Марио Фернандеса на 89-й минуте.

— Да, было такое. Однако в следующей игре постараюсь не допускать таких ошибок. Хочу поблагодарить главного тренера, позволил выйти на поле.

— Михал Билек на пресс-конференции сказал, что вывел вас на поле, чтобы показали хорошую игру, и в итоге остался доволен вами. Но что произошло на 90-й минуте?