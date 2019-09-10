«Очень сожалею». Айбол Абикен прокомментировал поражение от сборной России

Напомним, игра в Калининграде завершилась со счетом 0:1, а ее исход решил гол Марио Фернандеса на 89-й минуте.
— Да, было такое. Однако в следующей игре постараюсь не допускать таких ошибок. Хочу поблагодарить главного тренера, позволил выйти на поле.
— Михал Билек на пресс-конференции сказал, что вывел вас на поле, чтобы показали хорошую игру, и в итоге остался доволен вами. Но что произошло на 90-й минуте?
— Стандартная ситуация. Конечно, очень сожалею. Но что поделать, это — футбол. Всякое бывает. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые пришли на стадион в Калининграде поддержать нас.