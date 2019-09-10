Известный мировой аналитический портал назвал лучшего игрока сборной Казахстана в матче с Россией

Так, подопечные Михала Билека получили оценку 6,62, а россияне — 7,24.
Лучшим игроком сборной Казахстана стал защитник Сергей Малый, сделавший 16 выносов, четыре перехвата и два отбора, которому выставлена оценка 7,6.
В ТОП-5 игроков сборной Казахстана, помимо Малого, вошли Александр Марочкин (7,3), Абзал Бейсебеков (7,1), Максим Федин (6,7), Георгий Жуков (6,7) и Дмитрий Непогодов (6,6).
Напомним, матч отборочного раунда Евро-2020 прошел в Калининграде и завершился со счетом 1:0 в пользу России благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте.