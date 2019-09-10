«Сверху нам воздалось за это». Игроки сборной России рассказали о победе над Казахстаном
Защитник сборной России Андрей Семенов и полузащитник Магомед Оздоев рассказали о победе над Казахстаном в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020.
Защитник сборной России Андрей Семенов и полузащитник Магомед Оздоев рассказали о победе над Казахстаном в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020.
Игра в Калининграде завершилась со счетом 0:1, а ее исход решился на 89-й минуте.
«Гол назревал, у нас были моменты, но не удавалось их реализовать — то передачи не проходили, то исполнение… Но дотерпели, сверху нам воздалось за это. В перерыве состоялся серьезный разговор. Мы сами понимали, что нужно прибавлять в темпе. Стали более организованно и настырно выглядеть в атаке», — цитирует Семенова официальный сайт РФС.
«Казахстан оборонялся всей командой, но у нас были моменты, мы хорошо вскрывали оборону соперника, — считает Оздоев. — Хорошо, что забили. Недонастроя не было — просто тяжело входили в игру. Матч в Шотландии, перелет, матч на второй день. Сложилось так, как сложилось — главное, что выиграли. Сейчас важно обыграть Шотландию, а потом — Кипр, чтобы выйти на чемпионат Европы. Разницы, с какого места в группе мы это сделаем, нет».
Ранее из сборной России итоги матча прокомментировали защитник Юрий Жирков, полузащитник Александр Головин, нападающий Артем Дзюба и главный тренер Станислав Черчесов.
|Станислав Черчесов
|Михал Билек
|Мариу Фернандес(Александр Головин)
|89′
|1
|Маринату Гильерме
|12
|Дмитрий Непогодов
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Сергей Малый
|18
|Юрий Жирков
|3
|Темирлан Ерланов
|5
|Андрей Семенов
|15
|Александр Марочкин
|14
|Георгий Джикия
|21
|Абзал Бейсебеков
|17
|Александр Головин
|18
|Дмитрий Шомко
|22
|Артем Дзюба
|6
|Айбол Абикен
|7
|Магомед Оздоев
|14
|Юрий Перцух
|19
|Антон Миранчук
57′
|10
|Георгий Жуков
61′
|20
|Алексей Ионов
|9
|Бауыржан I Исламхан
|6
|Денис Черышев
55′
|20
|Максим Федин
77′
|13
|Федор Кудряшов
|7
|Серикжан Мужиков
|8
|Ильзат Ахметов
63′
|19
|Алексей Щеткин
90′
|11
|Роман Зобнин
|17
|Абат Аймбетов
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|0
|4
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Никола Дабанович(Черногория)
|Боковой судья
|Милован Джукич(Черногория)
|Боковой судья
|Йовица Татар(Черногория)