«Сверху нам воздалось за это». Игроки сборной России рассказали о победе над Казахстаном

«Гол назревал, у нас были моменты, но не удавалось их реализовать — то передачи не проходили, то исполнение… Но дотерпели, сверху нам воздалось за это. В перерыве состоялся серьезный разговор. Мы сами понимали, что нужно прибавлять в темпе. Стали более организованно и настырно выглядеть в атаке», — цитирует Семенова официальный сайт РФС.

«Казахстан оборонялся всей командой, но у нас были моменты, мы хорошо вскрывали оборону соперника, — считает Оздоев. — Хорошо, что забили. Недонастроя не было — просто тяжело входили в игру. Матч в Шотландии, перелет, матч на второй день. Сложилось так, как сложилось — главное, что выиграли. Сейчас важно обыграть Шотландию, а потом — Кипр, чтобы выйти на чемпионат Европы. Разницы, с какого места в группе мы это сделаем, нет».