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14:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Сверху нам воздалось за это». Игроки сборной России рассказали о победе над Казахстаном

Защитник сборной России Андрей Семенов и полузащитник Магомед Оздоев рассказали о победе над Казахстаном в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020.

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Игра в Калининграде завершилась со счетом 0:1, а ее исход решился на 89-й минуте.

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«Гол назревал, у нас были моменты, но не удавалось их реализовать — то передачи не проходили, то исполнение… Но дотерпели, сверху нам воздалось за это. В перерыве состоялся серьезный разговор. Мы сами понимали, что нужно прибавлять в темпе. Стали более организованно и настырно выглядеть в атаке», — цитирует Семенова официальный сайт РФС.

«Казахстан оборонялся всей командой, но у нас были моменты, мы хорошо вскрывали оборону соперника, — считает Оздоев. — Хорошо, что забили. Недонастроя не было — просто тяжело входили в игру. Матч в Шотландии, перелет, матч на второй день. Сложилось так, как сложилось — главное, что выиграли. Сейчас важно обыграть Шотландию, а потом — Кипр, чтобы выйти на чемпионат Европы. Разницы, с какого места в группе мы это сделаем, нет».

Ранее из сборной России итоги матча прокомментировали защитник Юрий Жирков, полузащитник Александр Головин, нападающий Артем Дзюба и главный тренер Станислав Черчесов.

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Россия
1:0
Первый тайм: 0:0
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I9.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Калининград, 31818 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовМихал Билек
Голы
Мариу Фернандес(Александр Головин)89′
Составы команд
1Маринату Гильерме
12Дмитрий Непогодов
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
18Юрий Жирков
3Темирлан Ерланов
5Андрей Семенов
15Александр Марочкин
14Георгий Джикия
21Абзал Бейсебеков
17Александр Головин
18Дмитрий Шомко
22Артем Дзюба
6Айбол Абикен
7Магомед Оздоев
14Юрий Перцух
19Антон Миранчук
57′
10Георгий Жуков
61′
20Алексей Ионов
9Бауыржан I Исламхан
6Денис Черышев
55′
20Максим Федин
77′
13Федор Кудряшов
7Серикжан Мужиков
8Ильзат Ахметов
63′
19Алексей Щеткин
90′
11Роман Зобнин
17Абат Аймбетов
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты0
25Удары (всего)4
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые0
4Фолы12
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНикола Дабанович(Черногория)
Боковой судьяМилован Джукич(Черногория)
Боковой судьяЙовица Татар(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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