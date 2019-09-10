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15:13 (мск), источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Израилем в отборе на Евро-2021

Сегодня, 10 сентября, молодежная сборная Казахстана по футболу сыграет с командой Израиля в рамках отбора на чемпионат Европы-2021, сообщают Vesti.kz.

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Встреча состоится в Нур-Султане на «Астана Арене» и начнется в 19:00 по столичному времени, а посмотреть ее в прямом эфире можно здесь.

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Стартовый состав сборной Казахстана: Сейсен (капитан), Кусяпов, Алип, Орынбасар, Наджарян, Оразов, Сагнаев, Адахаджиев, Бахтияров, Швырев и Омиртаев.

Резерв: Шайзада, Кашкен, Скворцов, Пайруз, Бачек, Яковлев, Захаренко, Каримов и Махан.

Стартовый состав Израиля: Цур, Перец, Гурфинкель, Арад (капитан), Кохен, Альмог, Эльмкис, Даса, Лако, Йосеф и Барибо.

Резерв: Ханин, Н. Коэн, Г. Коэн, Браун, Карзев, Абу-Фани, Савир, Маледе, Томер.

Для сборной Казахстана предстоящий матч станет четвертым в этом цикле, а для Израиля — первым. Ранее команда Александра Москаленко на своем поле минимально уступила Испании — 0:1, а стартовала в июне с гостевых побед над Фарерскими островами (3:1) и Черногорией (2:1).

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