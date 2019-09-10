Молодежная сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Израилем в отборе на Евро-2021
Сегодня, 10 сентября, молодежная сборная Казахстана по футболу сыграет с командой Израиля в рамках отбора на чемпионат Европы-2021, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 10 сентября, молодежная сборная Казахстана по футболу сыграет с командой Израиля в рамках отбора на чемпионат Европы-2021, сообщают Vesti.kz.
Встреча состоится в
Стартовый состав сборной Казахстана: Сейсен (капитан), Кусяпов, Алип, Орынбасар, Наджарян, Оразов, Сагнаев, Адахаджиев, Бахтияров, Швырев и Омиртаев.
Резерв: Шайзада, Кашкен, Скворцов, Пайруз, Бачек, Яковлев, Захаренко, Каримов и Махан.
Стартовый состав Израиля: Цур, Перец, Гурфинкель, Арад (капитан), Кохен, Альмог, Эльмкис, Даса, Лако, Йосеф и Барибо.
Резерв: Ханин, Н. Коэн, Г. Коэн, Браун, Карзев,
Для сборной Казахстана предстоящий матч станет четвертым в этом цикле, а для Израиля — первым. Ранее команда Александра Москаленко на своем поле минимально уступила Испании — 0:1, а стартовала в июне с гостевых побед над Фарерскими островами (3:1) и Черногорией (2:1).