Футболист «Манчестер Сити» установил рекорд квалификации Евро
Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал первым футболистом, оформившим
Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал первым футболистом, оформившим
Это произошло во встрече бельгийской команды с шотландцами в рамках шестого тура отборочного турнира Евро-2020. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной Бельгии. Де Брейне сначала трижды ассистировал партнерам, а затем забил сам.
После шести туров в активе бельгийцев 18 очков, команда на три балла опережает идущую второй в группе I сборную России. Де Брейне в четырех встречах отборочного цикла отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
6 сентября бельгиец был номинирован на звание лучшего футболиста Английской
|Стив Кларк
|Роберто Мартинес
|Ромелу Лукаку
|9′
|Томас Фермален
|24′
|Тоби Алдервейрелд
|32′
|Кевин Де Брейне
|82′
|1
|Дэвид Маршалл
|1
|Тибо Куртуа
|2
|Стивен О`Доннел
59′
|2
|Тоби Алдервейрелд
|3
|Эндрю Робертсон
|3
|Томас Фермален
79′
|4
|Чарли Малгрю
|5
|Ян Фертонген
|5
|Лайам Купер
|6
|Леандер Дендонкер
|6
|Скотт Мактоминэй
61′
|7
|Кевин Де Брейне
|16
|Кенни Маклин
|9
|Ромелу Лукаку
|17
|Роберт Снодграсс
|14
|Дрис Мертенс
|10
|Каллум Макгрегор
68′
|15
|Тома Менье
90′
|18
|Стюарт Армстронг
|21
|Бенито Раман
|20
|Райан Кристи
86′
|8
|Юри Тилеманс
86′
|8
|Джон Макгинн
|16
|Яри Версхарен
|19
|Мэтт Филлипс
77′
|22
|Насер Шадли
77′
|22
|Джонни Расселл
|11
|Янник Феррейра-Карраско
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Гиль(Польша)