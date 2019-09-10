Футболист «Манчестер Сити» установил рекорд квалификации Евро

Источник: AP 2019

Это произошло во встрече бельгийской команды с шотландцами в рамках шестого тура отборочного турнира Евро-2020. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной Бельгии. Де Брейне сначала трижды ассистировал партнерам, а затем забил сам.

После шести туров в активе бельгийцев 18 очков, команда на три балла опережает идущую второй в группе I сборную России. Де Брейне в четырех встречах отборочного цикла отметился двумя голами и тремя результативными передачами.