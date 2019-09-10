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15:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист «Манчестер Сити» установил рекорд квалификации Евро

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал первым футболистом, оформившим хет-трик из голевых передач в матчах квалификации чемпионата Европы. Об этом сообщает Mirror.

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Источник: AP 2019

Это произошло во встрече бельгийской команды с шотландцами в рамках шестого тура отборочного турнира Евро-2020. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной Бельгии. Де Брейне сначала трижды ассистировал партнерам, а затем забил сам.

После шести туров в активе бельгийцев 18 очков, команда на три балла опережает идущую второй в группе I сборную России. Де Брейне в четырех встречах отборочного цикла отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

6 сентября бельгиец был номинирован на звание лучшего футболиста Английской премьер-лиги (АПЛ). В четырех матчах первенства де Брейне шесть раз ассистировал партнерам и отправил в ворота соперника один мяч.

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Шотландия
0:4
Первый тайм: 0:3
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I9.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Hampden Park
Главные тренеры
Стив КларкРоберто Мартинес
Голы
Ромелу Лукаку9′
Томас Фермален24′
Тоби Алдервейрелд32′
Кевин Де Брейне82′
Составы команд
1Дэвид Маршалл
1Тибо Куртуа
2Стивен О`Доннел
59′
2Тоби Алдервейрелд
3Эндрю Робертсон
3Томас Фермален
79′
4Чарли Малгрю
5Ян Фертонген
5Лайам Купер
6Леандер Дендонкер
6Скотт Мактоминэй
61′
7Кевин Де Брейне
16Кенни Маклин
9Ромелу Лукаку
17Роберт Снодграсс
14Дрис Мертенс
10Каллум Макгрегор
68′
15Тома Менье
90′
18Стюарт Армстронг
21Бенито Раман
20Райан Кристи
86′
8Юри Тилеманс
86′
8Джон Макгинн
16Яри Версхарен
19Мэтт Филлипс
77′
22Насер Шадли
77′
22Джонни Расселл
11Янник Феррейра-Карраско
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)15
3Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
12Фолы10
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПавел Гиль(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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