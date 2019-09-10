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19:07 (мск), источник: Советский спорт

Ловчев: Мутко хотел уволить Черчесова в марте 2017 года

Обозреватель «Советского спорта» — об отборочном матче Евро-2020 Россия — Казахстан.

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Что бросилось в глаза? Уже не первый раз наша сборная проводит второй матч из двух спаренных хуже, чем первый. С Кипром прошлый раз в июне после разгрома Сан-Марино тоже выиграли натужно.

Территориальным преимуществом и мячом мы владели, но тренеры сборной Казахстана решили играть строго от обороны: пусть попробуют пробить нашу защиту, когда в штрафной десять человек. И сопернику помогали в этом Магомед Оздоев и Ильзат Ахметов. Оба принимали мяч и играли либо поперек, либо назад. Команда Казахстана приехала исключительно обороняться и играть на ничью. И ей едва это не удалось.

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Почему наша команда вторые матчи проводит слабее первых? Истоки нужно искать в нашем чемпионате. Еще как-то Алан Дзагоев сказал после одного из матчей сборной, что у нас в чемпионате пять-семь напряженных игр в сезоне, а в Англии все такие. Посмотрите на наши ведущие команды. Два матча еще могут провести неплохо, потом следует проигрыш условной Уфе или Оренбургу.

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Спартак провел хорошо второй тайм с ЦСКА, затем в следующей игре был никакой. Когда устаешь, нужно играть на классе. И обыгрывать такие команды, как Казахстан тоже можно за счет класса. Но какой класс у наших игроков? Нет его.

Еще три года назад у нас не было никакой сборной, Станислава Черчесова только назначили. Наша команда тогда неудачно проводила товарищеские матчи. И вот в марте 2017-го, перед игрой в Сочи с Бельгией мне Виталий Мутко сказал: Если проиграют, Черчесова придется убирать. Если помните, тогда наши проигрывали 1:3, и в концовке сравняли счет. Стаса решили отставить. И у нас появились сборная, и на чемпионате мира выглядела достойно.

Как с тех пор изменилось отношение к сборной. Мы недовольны тем, что команда Черчесова всего-то 1:0 обыграла соперника, который не так уж сильно уступает нам в классе. И когда это было, чтобы мы обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2020 досрочно? А между тем, сборная уже выдала серию из пяти победных официальных матчей. Не товарищеских, как когда-то сборная СССР, а официальных, отборочных! Сейчас это самое главное. Но мы уже относимся к сборной более придирчиво, требуем более уверенных побед. Но повторяю: недостаток класса наших футболистов сказывается. И это объективная реальность. Сегодня мы должны радоваться достигнутому результату.

Евгений Ловчев

Россия
1:0
Первый тайм: 0:0
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I9.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Калининград, 31818 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовМихал Билек
Голы
Мариу Фернандес(Александр Головин)89′
Составы команд
1Маринату Гильерме
12Дмитрий Непогодов
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
18Юрий Жирков
3Темирлан Ерланов
5Андрей Семенов
15Александр Марочкин
14Георгий Джикия
21Абзал Бейсебеков
17Александр Головин
18Дмитрий Шомко
22Артем Дзюба
6Айбол Абикен
7Магомед Оздоев
14Юрий Перцух
19Антон Миранчук
57′
10Георгий Жуков
61′
20Алексей Ионов
9Бауыржан I Исламхан
6Денис Черышев
55′
20Максим Федин
77′
13Федор Кудряшов
7Серикжан Мужиков
8Ильзат Ахметов
63′
19Алексей Щеткин
90′
11Роман Зобнин
17Абат Аймбетов
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты0
25Удары (всего)4
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые0
4Фолы12
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНикола Дабанович(Черногория)
Боковой судьяМилован Джукич(Черногория)
Боковой судьяЙовица Татар(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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