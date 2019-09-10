Ловчев: Мутко хотел уволить Черчесова в марте 2017 года
Обозреватель «Советского спорта» — об отборочном матче Евро-2020 Россия — Казахстан.
Обозреватель «Советского спорта» — об отборочном матче Евро-2020 Россия — Казахстан.
Что бросилось в глаза? Уже не первый раз наша сборная проводит второй матч из двух спаренных хуже, чем первый. С Кипром прошлый раз в июне после разгрома
Территориальным преимуществом и мячом мы владели, но тренеры сборной Казахстана решили играть строго от обороны: пусть попробуют пробить нашу защиту, когда в штрафной десять человек. И сопернику помогали в этом Магомед Оздоев и Ильзат Ахметов. Оба принимали мяч и играли либо поперек, либо назад. Команда Казахстана приехала исключительно обороняться и играть на ничью. И ей едва это не удалось.
Почему наша команда вторые матчи проводит слабее первых? Истоки нужно искать в нашем чемпионате. Еще
Спартак провел хорошо второй тайм с ЦСКА, затем в следующей игре был никакой. Когда устаешь, нужно играть на классе. И обыгрывать такие команды, как Казахстан тоже можно за счет класса. Но какой класс у наших игроков? Нет его.
Еще три года назад у нас не было никакой сборной, Станислава Черчесова только назначили. Наша команда тогда неудачно проводила товарищеские матчи. И вот в марте 2017-го, перед игрой в Сочи с Бельгией мне Виталий Мутко сказал: Если проиграют, Черчесова придется убирать. Если помните, тогда наши проигрывали 1:3, и в концовке сравняли счет. Стаса решили отставить. И у нас появились сборная, и на чемпионате мира выглядела достойно.
Как с тех пор изменилось отношение к сборной. Мы недовольны тем, что команда Черчесова
Евгений Ловчев
|Станислав Черчесов
|Михал Билек
|Мариу Фернандес(Александр Головин)
|89′
|1
|Маринату Гильерме
|12
|Дмитрий Непогодов
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Сергей Малый
|18
|Юрий Жирков
|3
|Темирлан Ерланов
|5
|Андрей Семенов
|15
|Александр Марочкин
|14
|Георгий Джикия
|21
|Абзал Бейсебеков
|17
|Александр Головин
|18
|Дмитрий Шомко
|22
|Артем Дзюба
|6
|Айбол Абикен
|7
|Магомед Оздоев
|14
|Юрий Перцух
|19
|Антон Миранчук
57′
|10
|Георгий Жуков
61′
|20
|Алексей Ионов
|9
|Бауыржан I Исламхан
|6
|Денис Черышев
55′
|20
|Максим Федин
77′
|13
|Федор Кудряшов
|7
|Серикжан Мужиков
|8
|Ильзат Ахметов
63′
|19
|Алексей Щеткин
90′
|11
|Роман Зобнин
|17
|Абат Аймбетов
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|0
|4
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Никола Дабанович(Черногория)
|Боковой судья
|Милован Джукич(Черногория)
|Боковой судья
|Йовица Татар(Черногория)