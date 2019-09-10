Сборная России показала закулисье матча с Казахстаном

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На кадрах футболисты сборной России прибывают на стадион, готовятся к матчу и общаются с болельщиками.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qmVt2c3Hpbc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

9 сентября российская команда одержала победу над казахстанцами со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил защитник московского ЦСКА Марио Фернандес.

После шести матчей отборочного турнира сборная России набрала 15 очков и располагается на втором месте в группе I. Первое место занимают бельгийцы, в активе которых 18 очков.