Покер Роналду помог Португалии крупно победить команду Литвы в отборе ЧЕ

Встреча группы В, состоявшаяся в Вильнюсе, закончилась со счетом 5:1 в пользу португальцев, в составе которых автором четырех забитых мячей стал форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (7-я минута, с пенальти, 62-я, 65-я и 76-я), на 92-й отличился Вильям Карвалью. У хозяев на 28-й минуте точный удар нанес Витаутас Андрюшкявичюс.