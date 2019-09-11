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01:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Покер Роналду помог Португалии крупно победить команду Литвы в отборе ЧЕ

ЕВРО-2020. Сборная Португалии по футболу разгромила команду Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

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Источник: AFP 2019

Встреча группы В, состоявшаяся в Вильнюсе, закончилась со счетом 5:1 в пользу португальцев, в составе которых автором четырех забитых мячей стал форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (7-я минута, с пенальти, 62-я, 65-я и 76-я), на 92-й отличился Вильям Карвалью. У хозяев на 28-й минуте точный удар нанес Витаутас Андрюшкявичюс.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче группы сборная Сербии в гостевой встрече победила команду Люксембурга со счетом 3:1. Сербский защитник «Краснодара» Урош Спайич отыграл все 90 минут, получил желтую карточку на 56-й.

Положение команд: Украина (5 матчей) — 13 очков, Португалия (4 матча) — 8, Сербия (5 матчей) — 7, Люксембург (5 матчей) — 4, Литва (5 матчей) — 1.

Литва
1:5
Первый тайм: 1:1
Португалия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа B10.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)LFF Stadium (Vetra Stadium)
Главные тренеры
Вальдас УрбонасФернанду Сантуш
Голы
Витаутас Андрюшкевичюс28′
Криштиану Роналду7′
Криштиану Роналду62′
Криштиану Роналду65′
Криштиану Роналду76′
Виллиам Карвалью90+2′
Составы команд
16Эрнестас Шеткус
1Руй Патрисиу
13Саулюс Миколюнас
20Жоау Канселу
19Витаутас Андрюшкевичюс
5Рафаэл Геррейру
3Маркус Палионис
4Рубен Диаш
4Эдвинас Гирдвайнис
6Жозе Фонти
14Викинтас Сливка
18Рубен Невеш
21Модест Воробьев
14Виллиам Карвалью
11Домантас Шимкус
23Жоау Феликс
18Овидиус Вербицкас
77′
11Бруну Фернандеш
56′
6Донатас Казлаускас
15Рафа Силва
17Мантас Куклис
69′
7Криштиану Роналду
79′
7Артурас Жулпа
17Гонсалу Гедеш
9Каролис Лаукжемис
65′
10Бернарду Силва
89′
20Деймантас Петравичюс
21Луиш Мигел Пиззи
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)31
3Удары в створ14
0Штанги, перекладины0
4Угловые14
10Фолы7
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБас Найхайс(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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