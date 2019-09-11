Покер Роналду помог Португалии крупно победить команду Литвы в отборе ЧЕ
ЕВРО-2020. Сборная Португалии по футболу разгромила команду Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
ЕВРО-2020. Сборная Португалии по футболу разгромила команду Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
Встреча группы В, состоявшаяся в Вильнюсе, закончилась со счетом 5:1 в пользу португальцев, в составе которых автором четырех забитых мячей стал форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (7-я минута, с пенальти, 62-я, 65-я и 76-я), на 92-й отличился Вильям Карвалью. У хозяев на 28-й минуте точный удар нанес Витаутас Андрюшкявичюс.
В другом матче группы сборная Сербии в гостевой встрече победила команду Люксембурга со счетом 3:1. Сербский защитник «Краснодара» Урош Спайич отыграл все 90 минут, получил желтую карточку на 56-й.
Положение команд: Украина (5 матчей) — 13 очков, Португалия (4 матча) — 8, Сербия (5 матчей) — 7, Люксембург (5 матчей) — 4, Литва (5 матчей) — 1.
|Вальдас Урбонас
|Фернанду Сантуш
|Витаутас Андрюшкевичюс
|28′
|Криштиану Роналду
|7′
|Криштиану Роналду
|62′
|Криштиану Роналду
|65′
|Криштиану Роналду
|76′
|Виллиам Карвалью
|90+2′
|16
|Эрнестас Шеткус
|1
|Руй Патрисиу
|13
|Саулюс Миколюнас
|20
|Жоау Канселу
|19
|Витаутас Андрюшкевичюс
|5
|Рафаэл Геррейру
|3
|Маркус Палионис
|4
|Рубен Диаш
|4
|Эдвинас Гирдвайнис
|6
|Жозе Фонти
|14
|Викинтас Сливка
|18
|Рубен Невеш
|21
|Модест Воробьев
|14
|Виллиам Карвалью
|11
|Домантас Шимкус
|23
|Жоау Феликс
|18
|Овидиус Вербицкас
77′
|11
|Бруну Фернандеш
56′
|6
|Донатас Казлаускас
|15
|Рафа Силва
|17
|Мантас Куклис
69′
|7
|Криштиану Роналду
79′
|7
|Артурас Жулпа
|17
|Гонсалу Гедеш
|9
|Каролис Лаукжемис
65′
|10
|Бернарду Силва
89′
|20
|Деймантас Петравичюс
|21
|Луиш Мигел Пиззи
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|31
|3
|Удары в створ
|14
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|14
|10
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бас Найхайс(Нидерланды)