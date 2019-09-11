Сборная Франции разгромила команду Андорры в матче отбора ЧЕ-2020
ЕВРО-2020. Сборная Франции по футболу нанесла разгромное поражение команде Андорры в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
ЕВРО-2020. Сборная Франции по футболу нанесла разгромное поражение команде Андорры в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Встреча группы H, состоявшаяся на «Стад-де-Франс» в
В других матчах группы сборная Турции на выезде обыграла команду Молдавии (4:0), сборная Албании на своем поле победила команду Исландии — 4:2.
Положение команд после шести матчей: Турция, Франция — по 15 очков, Исландия — 12, Албания — 9, Молдавия — 3, Андорра — 0.
|Дидье Дешам
|Кольдо Альварес
|Кингсли Коман
|18′
|Клеман Лангле
|52′
|Виссам Бен Йеддер
|90+1′
|Антуан Гризманн
|28′
|1
|Юго Ллорис
|1
|Хосе Антонио Гомес
|3
|Люка Динь
|3
|Марк Гонсалес Валес
|4
|Рафаэль Варан
|6
|Ильдефонс Сола Лима
|13
|Лео Дюбуа
|15
|Мойсес Сан Николас
|19
|Клеман Лангле
|17
|Хоан Сервос
|12
|Корентен Толиссо
|18
|Хесус Рубио
51′
|17
|Мусса Сиссоко
|20
|Макс Лловера
|7
|Антуан Гризманн
|4
|Марк Ребес
|22
|Жонатан Иконе
63′
|2
|Кристиан Алехо Мартинес
69′
|8
|Тома Лемар
|14
|Жорди Алаэс
|9
|Оливье Жиру
72′
|8
|Марсио де Васконкелос Виейра
86′
|10
|Виссам Бен Йеддер
|11
|Серхио Марин Морено
|11
|Кингсли Коман
85′
|10
|Людовик Клементе
79′
|18
|Набиль Фекир
|23
|Хорди Гомес Рубио
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|28
|Удары (всего)
|1
|12
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николай Балакин(Украина, Киев)