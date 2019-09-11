Сборная Франции разгромила команду Андорры в матче отбора ЧЕ-2020

Встреча группы H, состоявшаяся на «Стад-де-Франс» в Сен-Дени, завершилась со счетом 3:0 в пользу «трехцветных», голы забили Кингсли Коман (18-я минута), Клеман Лангле (52) и Виссам Бен-Йеддер (90+1). Форвард хозяев Антуан Гризманн не смог реализовать пенальти на 28-й минуте.