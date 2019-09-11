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01:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Франции разгромила команду Андорры в матче отбора ЧЕ-2020

ЕВРО-2020. Сборная Франции по футболу нанесла разгромное поражение команде Андорры в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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Источник: AFP 2019

Встреча группы H, состоявшаяся на «Стад-де-Франс» в Сен-Дени, завершилась со счетом 3:0 в пользу «трехцветных», голы забили Кингсли Коман (18-я минута), Клеман Лангле (52) и Виссам Бен-Йеддер (90+1). Форвард хозяев Антуан Гризманн не смог реализовать пенальти на 28-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах группы сборная Турции на выезде обыграла команду Молдавии (4:0), сборная Албании на своем поле победила команду Исландии — 4:2.

Положение команд после шести матчей: Турция, Франция — по 15 очков, Исландия — 12, Албания — 9, Молдавия — 3, Андорра — 0.

Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Андорра
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа H10.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Stade de France
Главные тренеры
Дидье ДешамКольдо Альварес
Голы
Кингсли Коман18′
Клеман Лангле52′
Виссам Бен Йеддер90+1′
Нереализованные пенальти
Антуан Гризманн28′
Составы команд
1Юго Ллорис
1Хосе Антонио Гомес
3Люка Динь
3Марк Гонсалес Валес
4Рафаэль Варан
6Ильдефонс Сола Лима
13Лео Дюбуа
15Мойсес Сан Николас
19Клеман Лангле
17Хоан Сервос
12Корентен Толиссо
18Хесус Рубио
51′
17Мусса Сиссоко
20Макс Лловера
7Антуан Гризманн
4Марк Ребес
22Жонатан Иконе
63′
2Кристиан Алехо Мартинес
69′
8Тома Лемар
14Жорди Алаэс
9Оливье Жиру
72′
8Марсио де Васконкелос Виейра
86′
10Виссам Бен Йеддер
11Серхио Марин Морено
11Кингсли Коман
85′
10Людовик Клементе
79′
18Набиль Фекир
23Хорди Гомес Рубио
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
28Удары (всего)1
12Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые1
7Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Балакин(Украина, Киев)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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