Англия и Косово выдали шоу! Восемь голов и незабитый Кейном пенальти

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Сборные Англии и Косово выдали потрясающее представление в Саутгемптоне. Фаворит группы «А» и его сенсационный преследователь забили восемь голов на двоих, кроме того, Гарри Кейн промахнулся с пенальти. Несмотря на поражение, косовары ещё долго будут вспомнить эту игру, как самую яркую в своей короткой истории официальных матчей.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сделал три перестановки в основе после крупной победы над Болгарией (4:0). Это решение напрашивалось, поскольку команды играют в сложном графике «через два на третий». На сей раз с первых минут вышли защитники Трент Александер-Арнольд, Бенджамин Чилвел и вингер Джейдон Санчо вместо соответственно Кирана Триппьера, Дэнни Роуза и Маркуса Рашфорда.

Пока хозяева просыпались, команда Бернара Шалланда забила… на 34-й секунде. За всю свою историю быстрее Англия пропускала только однажды — от Сан-Марино во встрече квалификации ЧМ-1994. Тогда мяч побывал в сетке спустя восемь секунд после стартового свистка. В общем-то англичане сами подарили гол косоварам. В ходе перепасовки на своей половине поля Майкл Кин получил плохую передачу от партнёра и выкатил мяч прямо в ноги Видату Мурики. Нападающий «Фенербахче» сделал пас Валону Берише, который подсёк мяч над вратарём.

Такая наглость со стороны гостей разозлила сборную Англии. Хозяева включили полные обороты и ещё до перерыва забили пять голов. Интересно, что результативными оказались все пять их ударов в створ ворот Арьянета Мурича.

Сперва исправился за ошибку Кин, продавивший на подаче углового защитника и сделавшего скидку на Стерлинга. Вингер «Манчестер Сити» нанёс точный удар головой. В эпизоде со вторым голом сам Стерлинг опустился за мячом в центр поля, резко развернулся, убрав с пути защитника, разогнал атаку и отдал передачу Кейну. Нападающий «Тоттенхэма» пробил между ног Муричу. Третий гол косовары забили сами себе: Джейдон Санчо исполнил безадресный прострел в пустую зону, а запаниковавший защитник Мергим Войвода срезал мяч в собственные ворота. Санчо со Стерлингом продолжали разрывать оборону сборной Косово и поучаствовали ещё в двух моментах со взятием ворот. Свой первый гол игрок дортмундской «Боруссии» забил после паса Стерлинга, а дубль оформил, преуспев на добивании. В этом моменте впечатлил рывок вингера «Манчестер Сити», которой пролетел мимо капитана гостей Амира Ррахмани, как мимо стойки.

Игра легко давалась англичанам, но как только они чуть-чуть расслабились, косовары показали, почему борются за лидерство. В начале второго тайма вновь сработала связка Мурики — Бериша. Атаковавший по правому флангу нападающий «Фенербахче» ушёл от защитника, резко убрав мяч под левую ногу, и выполнил мягкий заброс на хавбека «Лацио». Бериша избежал офсайда, однако не нанёс удар сразу. Он позволил себе маленькую роскошь — обыграл в штрафной Джордана Хендерсона, после чего пробил в дальний угол. Когда же Мурики заработал и реализовал пенальти на 55-й минуте, хозяева наконец-то осознали, что матч не закончился в перерыве. Кстати, сфолил самый дорогой защитник мира Гарри Магуайр. Джордан Пикфорд был близок к тому, чтобы отбить удар с «точки», но мяч от его рук влетел в сетку.