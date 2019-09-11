Англия и Косово выдали шоу! Восемь голов и незабитый Кейном пенальти
Гости забили уже на первой минуте.
Гости забили уже на первой минуте.
Сборные Англии и Косово выдали потрясающее представление в Саутгемптоне. Фаворит группы «А» и его сенсационный преследователь забили восемь голов на двоих, кроме того, Гарри Кейн промахнулся с пенальти. Несмотря на поражение, косовары ещё долго будут вспомнить эту игру, как самую яркую в своей короткой истории официальных матчей.
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сделал три перестановки в основе после крупной победы над Болгарией (4:0). Это решение напрашивалось, поскольку команды играют в сложном графике «через два на третий». На сей раз с первых минут вышли защитники Трент
Пока хозяева просыпались, команда Бернара Шалланда забила… на 34-й секунде. За всю свою историю быстрее Англия пропускала только однажды — от
Такая наглость со стороны гостей разозлила сборную Англии. Хозяева включили полные обороты и ещё до перерыва забили пять голов. Интересно, что результативными оказались все пять их ударов в створ ворот Арьянета Мурича.
Сперва исправился за ошибку Кин, продавивший на подаче углового защитника и сделавшего скидку на Стерлинга. Вингер «Манчестер Сити» нанёс точный удар головой. В эпизоде со вторым голом сам Стерлинг опустился за мячом в центр поля, резко развернулся, убрав с пути защитника, разогнал атаку и отдал передачу Кейну. Нападающий «Тоттенхэма» пробил между ног Муричу. Третий гол косовары забили сами себе: Джейдон Санчо исполнил безадресный прострел в пустую зону, а запаниковавший защитник Мергим Войвода срезал мяч в собственные ворота. Санчо со Стерлингом продолжали разрывать оборону сборной Косово и поучаствовали ещё в двух моментах со взятием ворот. Свой первый гол игрок дортмундской «Боруссии» забил после паса Стерлинга, а дубль оформил, преуспев на добивании. В этом моменте впечатлил рывок вингера «Манчестер Сити», которой пролетел мимо капитана гостей Амира Ррахмани, как мимо стойки.
Игра легко давалась англичанам, но как только они
Больше голов «Сент-Мэри» не увидел — команда Саутгейта успокоила игру и соперника. Хотя голевые моменты ещё были и у англичан, и у косоваров. Кейн во встрече с Болгарией оформил
|Гарет Саутгейт
|Бернар Шалланд
|Рахим Стерлинг
|8′
|Валон Бериша
|1′
|Харри Кейн
|19′
|Валон Бериша
|49′
|Мергим Войвода
|38′
|Ведат Муричи
|55′
|Джейдон Санчо
|44′
|Джейдон Санчо
|45+1′
|Харри Кейн
|65′
|1
|Джордан Пикфорд
|12
|Ариянет Мурич
|2
|Трент Александр-Арнолд
|15
|Мергим Войвода
|3
|Бен Чилвелл
|2
|Флоран Хадергьонай
|5
|Майкл Кин
|3
|Фидан Алити
70′
|6
|Харри Магуайр
|13
|Амир Ррахмани
|7
|Рахим Стерлинг
|9
|Берсант Целина
|9
|Харри Кейн
|18
|Ведат Муричи
|4
|Деклан Райс
|8
|Бесар Халими
64′
|8
|Джордан Хендерсон
|10
|Флоран Муслия
45′
|11
|Джейдон Санчо
85′
|19
|Леарт Пакарада
65′
|21
|Маркус Рэшфорд
|14
|Валон Бериша
83′85′
|10
|Росс Баркли
83′
|7
|Флорент Хасани
|18
|Мэйсон Маунт
|4
|Идриз Воца
59′
|6
|Анель Раскай
86′
|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|0
|5
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)