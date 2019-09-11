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00:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Англия и Косово выдали шоу! Восемь голов и незабитый Кейном пенальти

Гости забили уже на первой минуте.

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Источник: Reuters

Сборные Англии и Косово выдали потрясающее представление в Саутгемптоне. Фаворит группы «А» и его сенсационный преследователь забили восемь голов на двоих, кроме того, Гарри Кейн промахнулся с пенальти. Несмотря на поражение, косовары ещё долго будут вспомнить эту игру, как самую яркую в своей короткой истории официальных матчей.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сделал три перестановки в основе после крупной победы над Болгарией (4:0). Это решение напрашивалось, поскольку команды играют в сложном графике «через два на третий». На сей раз с первых минут вышли защитники Трент Александер-Арнольд, Бенджамин Чилвел и вингер Джейдон Санчо вместо соответственно Кирана Триппьера, Дэнни Роуза и Маркуса Рашфорда.

Пока хозяева просыпались, команда Бернара Шалланда забила… на 34-й секунде. За всю свою историю быстрее Англия пропускала только однажды — от Сан-Марино во встрече квалификации ЧМ-1994. Тогда мяч побывал в сетке спустя восемь секунд после стартового свистка. В общем-то англичане сами подарили гол косоварам. В ходе перепасовки на своей половине поля Майкл Кин получил плохую передачу от партнёра и выкатил мяч прямо в ноги Видату Мурики. Нападающий «Фенербахче» сделал пас Валону Берише, который подсёк мяч над вратарём.

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Такая наглость со стороны гостей разозлила сборную Англии. Хозяева включили полные обороты и ещё до перерыва забили пять голов. Интересно, что результативными оказались все пять их ударов в створ ворот Арьянета Мурича.

Сперва исправился за ошибку Кин, продавивший на подаче углового защитника и сделавшего скидку на Стерлинга. Вингер «Манчестер Сити» нанёс точный удар головой. В эпизоде со вторым голом сам Стерлинг опустился за мячом в центр поля, резко развернулся, убрав с пути защитника, разогнал атаку и отдал передачу Кейну. Нападающий «Тоттенхэма» пробил между ног Муричу. Третий гол косовары забили сами себе: Джейдон Санчо исполнил безадресный прострел в пустую зону, а запаниковавший защитник Мергим Войвода срезал мяч в собственные ворота. Санчо со Стерлингом продолжали разрывать оборону сборной Косово и поучаствовали ещё в двух моментах со взятием ворот. Свой первый гол игрок дортмундской «Боруссии» забил после паса Стерлинга, а дубль оформил, преуспев на добивании. В этом моменте впечатлил рывок вингера «Манчестер Сити», которой пролетел мимо капитана гостей Амира Ррахмани, как мимо стойки.

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Игра легко давалась англичанам, но как только они чуть-чуть расслабились, косовары показали, почему борются за лидерство. В начале второго тайма вновь сработала связка Мурики — Бериша. Атаковавший по правому флангу нападающий «Фенербахче» ушёл от защитника, резко убрав мяч под левую ногу, и выполнил мягкий заброс на хавбека «Лацио». Бериша избежал офсайда, однако не нанёс удар сразу. Он позволил себе маленькую роскошь — обыграл в штрафной Джордана Хендерсона, после чего пробил в дальний угол. Когда же Мурики заработал и реализовал пенальти на 55-й минуте, хозяева наконец-то осознали, что матч не закончился в перерыве. Кстати, сфолил самый дорогой защитник мира Гарри Магуайр. Джордан Пикфорд был близок к тому, чтобы отбить удар с «точки», но мяч от его рук влетел в сетку.

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Больше голов «Сент-Мэри» не увидел — команда Саутгейта успокоила игру и соперника. Хотя голевые моменты ещё были и у англичан, и у косоваров. Кейн во встрече с Болгарией оформил хет-трик, забив два мяча с пенальти, а вот теперь не использовал одиннадцатиметровый. Здорово сыграл Мурич — поймал мяч после удара форварда. Лучшими игроками по версии сайта Sofascore.com стали заработавшие феноменальные оценки Стерлинг (9,5 баллов) и Мурики (9,2).

Англия
5:3
Первый тайм: 5:1
Косово
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A10.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)St Mary's Stadium
Главные тренеры
Гарет СаутгейтБернар Шалланд
Голы
Рахим Стерлинг8′
Валон Бериша1′
Харри Кейн19′
Валон Бериша49′
Мергим Войвода38′
Ведат Муричи55′
Джейдон Санчо44′
Джейдон Санчо45+1′
Нереализованные пенальти
Харри Кейн65′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
12Ариянет Мурич
2Трент Александр-Арнолд
15Мергим Войвода
3Бен Чилвелл
2Флоран Хадергьонай
5Майкл Кин
3Фидан Алити
70′
6Харри Магуайр
13Амир Ррахмани
7Рахим Стерлинг
9Берсант Целина
9Харри Кейн
18Ведат Муричи
4Деклан Райс
8Бесар Халими
64′
8Джордан Хендерсон
10Флоран Муслия
45′
11Джейдон Санчо
85′
19Леарт Пакарада
65′
21Маркус Рэшфорд
14Валон Бериша
83′85′
10Росс Баркли
83′
7Флорент Хасани
18Мэйсон Маунт
4Идриз Воца
59′
6Анель Раскай
86′
Статистика
0Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)8
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые0
5Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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