Войдем в историю? Как Казахстан может стать третьим в группе отбора Евро-2020 с Бельгией и Россией

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Казахстанские футболисты в Калининграде проиграли хозяевам со счетом 0:1. Причем победный гол сборная России забила лишь на 89-й минуте, а его автором стал натурализованный бразильский защитник Марио Фернандес.

В других матчах группы Бельгия на выезде разгромила Шотландию со счетом 4:0, а Кипр с таким же счетом выиграл у Сан-Марино.

С 18 очками первой идет Бельгия, а второе место с 15 баллами занимает Россия. На третьей строчке с семью очками располагается Казахстан, опережающий Кипр по дополнительным показателям. У идущей пятой Шотландии шесть очков, а Сан-Марино проиграл все матчи с общим счетом 0:28.

Бельгия и Россия, скорее всего, своего уже не упустят и получат путевки на Евро-2020, так как отрыв у первых от третьего места за четыре тура до конца составляет уже 11 очков, а у вторых — восемь.

А вот на третье место в группе претендуют сразу три команды: Казахстан, Кипр и Шотландия. Казахстану в оставшихся матчах предстоит сыграть с Кипром (10 октября, дома), Бельгией (13 октября, дома), Сан-Марино (16 ноября, в гостях) и Шотландией (20 ноября, в гостях).

Причем стоит отметить, что после седьмого тура в матче с Сан-Марино Бельгия, скорее всего, выйдет досрочно на Евро-2020 и тем самым приедет в Казахстан с почти выполненной задачей. У нее останется только борьба с Россией за первое место в группе.

А вот Кипру в оставшихся матчах предстоит сыграть со всеми сильнейшими сборными группы — Казахстан (10 октября, в гостях), Россия (13 октября, дома), Шотландия (16 ноября, дома) и Бельгия (20 ноября, в гостях).

Шотландии же осталось провести встречи с Россией (10 октября, в гостях), Сан-Марино (13 октября, дома), Кипром (16 ноября, в гостях) и Казахстаном (20 ноября, дома).

Таким образом, при удачном раскладе Казахстан в этих матчах может набрать семь или восемь очков. Если так произойдет, то Кипр, скорее всего, наберет один-два балла. А Шотландия — 5. В итоге Казахстан с 15 очками может стать третьим, Шотландия с 11-ю — четвертой, а Кипр с восемью-девятью — пятым.

При неблагоприятном раскладе Казахстан может набрать четыре очка, Кипр — два-четыре, а Шотландия — семь-девять. Тогда третье место в группе займут шотландцы, а казахстанцы и киприоты разделят четвертую строчку. Но при этом стоит отметить, что судьба третьего места в группе может решиться в очном матче Шотландии и Казахстана, который пройдет в Глазго.

Напомним, в текущем квалификационном цикле Евро-2020 сборная Казахстана уже набрала семь очков, расположившись на третьем месте. Лучшим ее достижением пока остается отбор на Евро-2008, когда она под руководством Арно Пайперса добыла десять очков и финишировала на шестой строчке в группе А. Но стоит учесть, что тогда в группе было восемь команд, соответственно, и игр было больше.