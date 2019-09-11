Вы не знали, что у Косово есть сборная? А она уже рвется на Евро

Почти два года без поражений

Косовары получили от Англии пять голов, однако родину футбола покидали с высоко поднятой головой. Забить британцам на 34-й секунде дорого стоит. А не сломаться при счете 1:5 и провести второй тайм, отвечая атакой на атаку — тем более. Овация болельщиков хозяев после финального свистка говорит об этому лучше любых слов. Жаль, конечно, потерянного второго места, но все равно Косово на подъеме. Еще недавно в это невозможно было поверить. Начав отбор на ЧМ-2018 с оптимистичной ничьей против Финляндии (1:1), новичок европейского футбола проиграл девять раз подряд. Иначе как очередным футбольным карликом его не воспринимали.

Отношение стало меняться во время Лиги наций. Турнира, который может рассматриваться косоварами как запасной путь на Евро, так как свою группу они выиграли с блестящим результатом. 4 победы при двух ничьих, и разность мячей 15:2 позволили оставить позади более искушенных соперников — Фареры, Азербайджан и Мальту.

Но самое интересное было впереди. Отбор на Евро-2020 стартовал с двух ничьих, а продолжился выигрышами у, казалось бы, находящихся в другой весовой категории Болгарии (3:2) и Чехии (2:1). Перед визитом в Англию косовская команда не знала поражений на протяжении 15 матчей — с 9 октября 2017 года.

Особый статус

Неофициально сборная Косово появилась на свет практически сразу после распада единой Югославии. В 1991-м первую попытку провозглашения независимости поддержала только Албания, которая даже сыграла с косоварами товарищеский матч. Но в основном соперничать приходилось с непризнанными государствами вроде Северного Кипра и Лапландии. В 2008 году, когда Косово снова заявило о независимости, последовало письмо с просьбой о вступлении в ФИФА. Непризнанному государству ответили отказом и в тот раз, и в 2011-м. Только в 2012-м Международная федерация разрешила проведение товарищеских матчей.

Это, правда, касалось только молодежной и женских сборных, а также клубов, которым было запрещено демонстрировать национальные символы и исполнять гимн. В члены ФИФА и УЕФА Косово приняли только три с небольшим года назад. И это тот случай, когда спорт не может находиться вне политики. Например, Россия не признает Косово, считая территорию частью Сербии со всеми вытекающими отсюда последствиями. И наша страна далеко не единственная, из-за чего УЕФА пришлось принимать специальное решение.

На майском конгрессе в Баку не признающие независимость Косово страны обязали проводить гостевые матчи в этом государстве. Исключение по соображениям безопасности сделали для Сербии и Боснии. А что касается домашних игр, то если их организация невозможна, следует делать запрос на нейтральное поле.

Самый яркий пример — встреча отборочного цикла ЧМ-2018 Украина — Косово. У стран нет дипломатических отношений, гости не могли приехать в Киев, поэтому команде Андрея Шевченко пришлось принимать соперника в польском Кракове.

Еще можно вспомнить одного из лидеров «Ахмата» Бернарда Беришу, который имеет двойное гражданство и в РПЛ заявлен по паспорту Албании. Или скандал в Черногории, когда сербский специалист Любиша Тумбакович отказался работать на июньской игре с Косово (1:1) в рамках европейского отбора и был уволен со своего поста. Тренера тогда поддержали два имеющих сербские корни игрока сборной — Филип Стойкович и Мирко Иванич.

Шачири хотел играть за Косово

Признание ФИФА вызвало поток желающих защищать цвета новой сборной. Среди них фигурировали те, кто хотел сменить футбольное гражданство. Например, выступающий за Швейцарию Шачири, который попал в скандальную историю во время ЧМ-2018. Полузащитник «Ливерпуля» вышел на игру с Сербией в бутсах, где был изображен флаг Косово, а после гола Швейцарии Шачири и Джака скрестили руки, изобразив крылья орла с флага так называемой «Великой Албании».

В итоге Джака, Шачири и Бехрами за Косово не сыграли, так как ФИФА запретил смену гражданства тем, кто выступал за другие сборные после 13 мая 2016 года, а это трио успело съездить со Швейцарией на чемпионат Европы. Хотя и без них новорожденная команда провела серьезный «скаутинг» по всему Старому Свету.

Забивший англичанам два гола Валон Бериша родился в семье эмигрантов в шведском Мальме, а его детство и юность прошли в Норвегии. В этой стране полузащитник «Лацио» прошел все юношеские сборные и провел 16 матчей за национальную команду.

Еще один герой встречи с «Тремя львами» (2 передачи и гол с пенальти) и новый любимец фанатов «Фенербахче» Ведат Муричи — воспитанник косовского футбола, но выступал за молодежную сборную Албании. За главную команду этой страны был заигран один из лидеров «Вердера» Милот Рашица. А один из главных талантов Косово — принадлежащий «Манчестер Сити» Берсант Целина — покинул родину в 2 года. Как и Бериша он вырос в Норвегии.

Наконец, только из-за тяжелой травмы не сыграл с англичанами Арбер Зенели, который родился и вырос в Швеции, выступая за юношеские и молодежные сборные скандинавской страны.

Шалланд и эмоции

Подъем сборной Косово — заслуга принявшего сборную год назад Бернара Шалланда. 68-летний швейцарец имеет богатый послужной список. Он выводил молодежную сборную своей страны в финальный турнир первенства Европы, становился чемпионом с «Цюрихом» и играл с ним в групповом раунде Лиги чемпионов. Отметился Шалланд и на постсоветском пространстве, поработав со сборной Армении, а в Косово его пригласили с должности скаута «Базеля».

На пресс-конференции перед игрой с Англией стал понятен один из секретов косоваров. Это эмоции Шалланда, который устроил для журналистов маленькое шоу и поделился секретами тактики, а также главным принципом его футболистов. Он звучит так: «Я хочу, я буду бороться за мяч!». Казалось, объясняя свое понимание прессинга, Шалланд взорвется прямо во время выступления. «Мы будем играть против лучшей, на мой взгляд, сборной в мире, — заявил он. — Моя философия такова, что лучше не выходить на такие матчи, если ты не мечтаешь. Мы должны мечтать и сделать все, чтобы доставить Англии проблемы».

Когда в Саутгемптоне прозвучал финальный свисток, тренер сказал, что его командой можно гордиться. «Мы говорили о том, что надо играть и рисковать против очень хорошего соперника, — цитирует Шалланда пресс-служба УЕФА. — Могли бы стоять всей командой за линией мяча и не играть в футбол, и все равно уступили бы 0:4 или 0:5. Недоволен первым таймом, но беру ответственность на себя. В перерыве я сказал команде: «Выйдите и постарайтесь сделать так, чтобы ни о чем не жалеть в конце».