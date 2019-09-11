Ромащенко отцепил его из «Спартака», Черчесов отпустил из «Амкара». Теперь он — игрок основы сборной
Андрей Семенов ждал этого шанса 5 лет.
Андрей Семенов ждал этого шанса 5 лет.
Андрей Семенов получил первый вызов в сборную, когда ей рулил Фабио Капелло, в центре обороны неприкосновенны были Игнашевич и Василий Березуцкий, а Дзюба еще не забил ни одного мяча за национальную команду.
За это время он съездил на два чемпионата мира и один Евро, а после ухода Игнашевича закрепился в основе сборной. Но тем не менее и по сей день является самым незаметным игроком старта в команде Черчесова, а его имя ничего не говорит людям, которые следят только за
Семенов годами добросовестно приезжал в расположение сборной, знал, что в старте выходить будет разве что в товарняках, но продолжал работать и прогрессировать. Все последние годы только и было разговоров, что вызов защитника из середняка РПЛ — следствие отсутствия сильных игроков на эту позицию. Косвенно подтверждал это даже Черчесов.
Все, кто есть — наши, и надо делать их сильнее. Дальше может Кутепов подтянется, Джикия был в запасе, Васина ждем. Игнашевич у нас на тренировках бывает, он подскажет, если надо.
Осенью прошлого года Семенов дождался своего шанса и использует его по полной. Он сыграл в пяти матчах отбора из шести, в них сборная пропустила всего один мяч, и стало ясно, что связка Семенов — Джикия, скорее всего, будет основной и на ближайшем Евро, на который сборная поедет с 99-процентной вероятностью.
Есть несколько причин, почему Черчесов делает ставку именно на Семенова:
Слабые стороны Семенова нивелируются за счет стиля игры сборной. Тут нет расчета на розыгрыш мяча от защитников. В матчах с Казахстаном и Шотландией Андрей чаще всего пасовал находившемуся рядом Фернандесу, а излишняя игра через длинные передачи становится только плюсом
Низкий блок с сильными соперниками позволяет прикрыть слабые скоростные данные, а плотная игра в обороне — время от времени всплывающие позиционные огрехи. В общем, для нынешней сборной Семенов — отличный вариант. Не ведущий защитник, который неброско, но четко выполняет свою роль.
Хотя нынешние тренеры сборной не сразу разглядели в Семенове задатки. Андрей 9 лет оттарабанил в школе «Спартака», но уже после первого сбора с дублем Мирослав Ромащенко (сейчас работает помощником Черчесова), тогда тренировавший команду, сказал, что Семенов не тянет уровень, и посоветовал ему искать новую команду.
«Я ставил его в оборону, а он жаловался: “Да не хочу я”, — рассказывает тренер Семенова в СДЮШОР “Спартака” Александр Пискарев. —
До 23 лет Семенов катался по клубам ФНЛ. Чуть не пропал в Саратове, по собственным словам, попав в дурное окружение.
«Когда приехал в Саратов, там не было условий не то что для футболиста, а вообще для человека, — рассказывает Семенов. — У меня была одна койка и больше, в принципе, ничего. 18-летнему тяжело освоиться. Первые матчи, когда мы ехали на автобусе по 30 часов, — для меня это было дико. По всей России покуролесили на автобусе. Увидел реалии второй лиги и поэтому очень ценю то, что имею. Не хотел бы возвращаться туда».
Семенов говорил, что именно во второй лиге он начал серьезно относиться к футболу — мужики объяснили, что отбыть номер, получить деньги и просто поехать домой тут не вариант. Андрей закрепил урок в «СКА-Энергии», которой тогда рулил Сергей Горлукович.
«За три с половиной года в Хабаровске я серьезно вырос как футболист. Помню, у нас уже на пятой минуте матча замены производились, когда Горлуковичу
Бывало, люди приезжали, которые с мячом не особо, но дать по ногам могли хорошо. Для Горлуковича это было 80% успеха. В принципе, такие и подписывали контракты. Не самое главное, умеет ли защитник начать первым пасом игру. Ему было важно, чтобы защитник не давал принять мяч нападающему. Любым способом, хоть ты по голове ему дашь.
В 23 года Семенов, наконец, оказался в
Спустя год с небольшим получил предложение из «Терека», Черчесов дал добро на переход, и Семенов надолго переехал в Грозный. Здесь он имел постоянное место в основе, за пару лет поднял свою трансферную стоимость с 400 тысяч до 4,5 млн евро и регулярно вызывался в сборную всеми тренерами, которые рулили национальной командой — от Капелло до Черчесова.
Проще попасть в сборную, играя хорошо в
топ-клубе,чем играя отлично в среднем. В провинциальном клубе ты можешь хорошо сыграть, но если топ-командапри этом вас обыграет, то думают так: раз проиграли, значит, ты недоработал. Хотя ты, может, и сыграл хорошо. Я знаю много хороших футболистов из второй восьмерки, которые не вызываются в сборную. Хотя они, может, даже сильнее тех, кто вызывается".
«Я нашел Семенова фактически в школьном дворе, — рассказывает первый тренер Андрея Равиль Салихов. — Он не занимался футболом, так что я его, можно сказать, за руку привел в футбольную школу. Андрей был резким, быстрым, жестким, но “деревянненьким”. Характер у него был уже тогда: не любил проигрывать».
По прошествии лет Семенов сохранил свои главные качества, прокачав их в низших лигах России. К 30 годам он так и не перешел в российский
Скорее всего, Андрей так и останется непризнанным героем, который не светится в прессе, которого не обсуждают в соцсетях, но который, не обладая большим талантом, просто привык хорошо делать свою работу.