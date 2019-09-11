Ромащенко отцепил его из «Спартака», Черчесов отпустил из «Амкара». Теперь он — игрок основы сборной

Источник: Sport24

Андрей Семенов получил первый вызов в сборную, когда ей рулил Фабио Капелло, в центре обороны неприкосновенны были Игнашевич и Василий Березуцкий, а Дзюба еще не забил ни одного мяча за национальную команду.

За это время он съездил на два чемпионата мира и один Евро, а после ухода Игнашевича закрепился в основе сборной. Но тем не менее и по сей день является самым незаметным игроком старта в команде Черчесова, а его имя ничего не говорит людям, которые следят только за топ-матчами РПЛ и играми сборной России.

Семенов годами добросовестно приезжал в расположение сборной, знал, что в старте выходить будет разве что в товарняках, но продолжал работать и прогрессировать. Все последние годы только и было разговоров, что вызов защитника из середняка РПЛ — следствие отсутствия сильных игроков на эту позицию. Косвенно подтверждал это даже Черчесов.

Все, кто есть — наши, и надо делать их сильнее. Дальше может Кутепов подтянется, Джикия был в запасе, Васина ждем. Игнашевич у нас на тренировках бывает, он подскажет, если надо. Станислав Черчесов.

Осенью прошлого года Семенов дождался своего шанса и использует его по полной. Он сыграл в пяти матчах отбора из шести, в них сборная пропустила всего один мяч, и стало ясно, что связка Семенов — Джикия, скорее всего, будет основной и на ближайшем Евро, на который сборная поедет с 99-процентной вероятностью.

Есть несколько причин, почему Черчесов делает ставку именно на Семенова:

Опыт. Андрею недавно стукнуло 30, он уже давно в обойме, знает требования Черчесова еще со времен совместной работы в «Амкаре» и «Ахмате», а в последние месяцы здорово сыгрался с Джикией.

Надежность. Семенов — не выдающийся защитник, особенно касательно первого паса. Но в сборной от него никто не требует разыгрывать мяч. Главное, что он допускает минимум ошибок.

Отсутствие конкуренции. Молодые Сорокин, Дивеев, Беляев и Чистяков, по мнению Черчесова, еще не доросли до основы. Кутепов на спаде, Васин после травмы совсем не впечатляет.

Слабые стороны Семенова нивелируются за счет стиля игры сборной. Тут нет расчета на розыгрыш мяча от защитников. В матчах с Казахстаном и Шотландией Андрей чаще всего пасовал находившемуся рядом Фернандесу, а излишняя игра через длинные передачи становится только плюсом из-за присутствия впереди Дзюбы. В РПЛ Семенов — третий по числу передач и второй после Ракицкого по количеству ключевых передач и передач в штрафную среди центральных защитников. Показатель того, что он много играет вперед длинными передачами, что активно используется сборной.

Низкий блок с сильными соперниками позволяет прикрыть слабые скоростные данные, а плотная игра в обороне — время от времени всплывающие позиционные огрехи. В общем, для нынешней сборной Семенов — отличный вариант. Не ведущий защитник, который неброско, но четко выполняет свою роль.

Хотя нынешние тренеры сборной не сразу разглядели в Семенове задатки. Андрей 9 лет оттарабанил в школе «Спартака», но уже после первого сбора с дублем Мирослав Ромащенко (сейчас работает помощником Черчесова), тогда тренировавший команду, сказал, что Семенов не тянет уровень, и посоветовал ему искать новую команду.

«Я ставил его в оборону, а он жаловался: “Да не хочу я”, — рассказывает тренер Семенова в СДЮШОР “Спартака” Александр Пискарев. — Кое-как уговорил, просил взять Андрея в дубль, но Ромащенко не захотел брать. Мстительным оказался. Тогдашний технический директор “Спартака” Евгений Смоленцев мне сказал, что Ромащенко обиделся на то, что в начале девяностых я не взял его на юниорский чемпионат мира. А самое интересное, что мне перед турниром не хватало игроков (из-за того, что Украина отлетела), я хотел вызвать Ромащенко, но не смог найти. У Мирослава спина не выдерживала, постоянно болела, но я все равно его вызывал на отборочные матчи чемпионата Европы и иногда выставлял. А он обиделся».

До 23 лет Семенов катался по клубам ФНЛ. Чуть не пропал в Саратове, по собственным словам, попав в дурное окружение.

«Когда приехал в Саратов, там не было условий не то что для футболиста, а вообще для человека, — рассказывает Семенов. — У меня была одна койка и больше, в принципе, ничего. 18-летнему тяжело освоиться. Первые матчи, когда мы ехали на автобусе по 30 часов, — для меня это было дико. По всей России покуролесили на автобусе. Увидел реалии второй лиги и поэтому очень ценю то, что имею. Не хотел бы возвращаться туда».

Семенов говорил, что именно во второй лиге он начал серьезно относиться к футболу — мужики объяснили, что отбыть номер, получить деньги и просто поехать домой тут не вариант. Андрей закрепил урок в «СКА-Энергии», которой тогда рулил Сергей Горлукович.

«За три с половиной года в Хабаровске я серьезно вырос как футболист. Помню, у нас уже на пятой минуте матча замены производились, когда Горлуковичу что-то не нравилось в действиях какого-то футболиста. Но я по-прежнему считаю, что именно он слепил из меня защитника.

Бывало, люди приезжали, которые с мячом не особо, но дать по ногам могли хорошо. Для Горлуковича это было 80% успеха. В принципе, такие и подписывали контракты. Не самое главное, умеет ли защитник начать первым пасом игру. Ему было важно, чтобы защитник не давал принять мяч нападающему. Любым способом, хоть ты по голове ему дашь.

В 23 года Семенов, наконец, оказался в Премьер-лиге. Но дебютный матч за «Амкар» в РПЛ вышел неоднозначным — пермяки уступили «Анжи» 1:2, Андрей забил, но в обороне сыграл не лучшим образом. Плюс многие затрубили о том, что игра была договорняком. Это был еще один урок, который помог Семенову еще больше сосредоточиться на работе.

Спустя год с небольшим получил предложение из «Терека», Черчесов дал добро на переход, и Семенов надолго переехал в Грозный. Здесь он имел постоянное место в основе, за пару лет поднял свою трансферную стоимость с 400 тысяч до 4,5 млн евро и регулярно вызывался в сборную всеми тренерами, которые рулили национальной командой — от Капелло до Черчесова.

Проще попасть в сборную, играя хорошо в топ-клубе, чем играя отлично в среднем. В провинциальном клубе ты можешь хорошо сыграть, но если топ-команда при этом вас обыграет, то думают так: раз проиграли, значит, ты недоработал. Хотя ты, может, и сыграл хорошо. Я знаю много хороших футболистов из второй восьмерки, которые не вызываются в сборную. Хотя они, может, даже сильнее тех, кто вызывается". Андрей Семенов

«Я нашел Семенова фактически в школьном дворе, — рассказывает первый тренер Андрея Равиль Салихов. — Он не занимался футболом, так что я его, можно сказать, за руку привел в футбольную школу. Андрей был резким, быстрым, жестким, но “деревянненьким”. Характер у него был уже тогда: не любил проигрывать».

По прошествии лет Семенов сохранил свои главные качества, прокачав их в низших лигах России. К 30 годам он так и не перешел в российский топ-клуб, не поиграл в еврокубках и даже сейчас, будучи стопроцентным игроком основы сборной, не привлекает к себе внимание. Постоянная работа Семенова — причина того, что у сборной России есть надежная связка защитников, которая помогает относительно безболезненно пережить смену поколений при отсутствии сильных центрдефов помимо Джикии.