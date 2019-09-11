«У нас талантливые ребята, но …». Почему футболисты казахстанской «молодежки» не играют в КПЛ

Сыграв качественный матч против испанцев, казахстанская «молодежка» не сумела сыграть на таком же уровне с Израилем. После встречи с израильтянами старший тренер молодежной сборной Александр Москаленко объяснил одну из причин поражения:

«Мы были в игровом ритме, затем разъехались по домам и два-три месяца ребята толком не играли. Менять их некем. Мы просматриваем все турниры — премьер-лигу, первую и вторую лиги. Нет других игроков, которые соответствуют европейскому уровню. Скрывать нечего, посмотрите матчи первой лиги, там нет динамики. Футболисты приезжают в сборную, выходят на поле против сильных европейских команд, которые играют в другой футбол и не могут ничего с этим поделать, потому что сталкиваются с такими скоростями и темпом в первый раз. У нас талантливые ребята, но они не играют в своих клубах — это главная проблема нашей молодежной сборной».

В данном случае аргумент Москаленко выглядит убедительно и объективно. Игроки «молодежки» действительно получают мало практики в клубах КПЛ. Самый красноречивый пример — основной центральный защитник молодежной сборной Рауан Орынбасар (как-то его вызывали даже в национальную сборную) ни разу (!) не сыграл за «Жетысу» в нынешнем сезоне чемпионата Казахстана.

Также в КПЛ практически не играют: Талгат Кусяпов («Астана», 6 минут в сезоне-2019), Адам Адахаджиев («Кайрат», 12 минут в сезоне-2019), Султан Сагнаев («Иртыш», 193 минуты в сезоне-2019), Вячеслав Швырев («Кайрат», 222 минуты в сезоне-2019), Рамазан Каримов («Астана», 90 минут в сезоне-2019), Владислав Прокопенко («Астана», 0 минут в сезоне-2019).

В случае с Швыревым и Адахаджиевым многое понятно, «Кайрат» и без того задействует много молодежи в основе, включая Рамазана Оразова, Нуралы Алипа и Еркебулана Сейдахмета. Особенно сложно молодежи из «Астаны», где очень сильный и широкий подбор легионеров и футболистов национальной сборной Казахстана, а также высокие цели во всех турнирах без права на риск. В таком случае лучшее решение это аренда, так, например, поступил Султан Сагнаев, но даже уйдя в «Иртыш» он выходит на поле нерегулярно. Сложная ситуация и у Акмаля Бахтиярова, он впервые сыграл в официальных матчах за три прошедших месяца, то есть с прошлого вызова в «молодежку». У вингера совсем нет практики в «Сочи» и он уже раздумывает над арендой.

Никаких претензий из клубов КПЛ по части работы с молодежью только к «Шахтеру». Карагандинцы делегируют в команду Москаленко сразу несколько игроков и все они так или иначе задействованы Николаем Костовым в премьер-лиге.

Но есть ощущение, что парадоксальная ситуация будет продолжаться и основные игроки молодежной сборной Казахстана будут играть в матчах высокого уровня лишь раз в три месяца.