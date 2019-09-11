Фаната арестовали за расистские оскорбления в адрес Стерлинга

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на «Уэмбли», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Как отмечает издание, 24-летний Стерлинг подвергся оскорблениям на почве дискриминации в первом тайме. Стюард на стадионе услышал слова болельщика, находившегося в гостевом секторе, фаната вывели со стадиона и передали в руки полицейских. Полиция подтвердила, что мужчину арестовали и доставили в участок по подозрению в нарушении общественного порядка. После расследования он был освобожден без предъявления обвинений.
«Мы подтверждаем, что мужчина, который сидел в секторе болельщиков команды гостей, был выведен со стадиона и впоследствии арестован за оскорбления на почве дискриминации во время матча Англия — Болгария», — сказал представитель Футбольной ассоциации Англии (FA).