Спасительный билет. Кто из футболистов КПЛ может сыграть на Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

Рунар Сигурьонссон, «Астана», Исландия

У Исландии еще есть шансы выйти из своей группы напрямую, поскольку они всего на три очка отстают от Турции и Франции. Команде полузащитника «Астаны» еще предстоят очные матчи против французов (дома) и турков (на выезде). Но даже если исландцы займут третье место, у них будет шансы выйти на Евро через финальный отбор в Лиге Наций.

Антонио Рукавина, «Астана», Сербия

У сербов крайне сложное положение — в сентябрьском цикле матчей они проиграли важную игру Португалии дома. Теперь Украина и Португалия очевидные фавориты на выход. Но у Антонио Рукавины и его партнеров будет шанс снова сыграть на большом турнире, поскольку они выиграли свою группу Лиги Наций в прошлом году, и у них будут шансы сразиться с лучшими командами в дивизионе С.

Камо Оганесян, «Жетысу», Тигран Барсегян, «Кайсар», Армения

Армения сенсационно обыграла боснийцев и теперь всего на три очка отстает от Финляндии в своей отборочной группе, но у команды Оганесяна и Барсегяна тяжелейший календарь осенью — выезды в Финляндию и Дорин Ротариу, «Астана», Румыния. Италию, а также домашний матч с Грецией. Есть у армян теоретический шанс и через Лигу Наций, но там должно сойтись сразу несколько обстоятельств.

Иван Маевский («Астана»), Никита Наумов, «Жетысу», Сергей Политевич, «Кайрат», Беларусь

У белорусов лишь математические шансы выйти из своей отборочной группы, поэтому все надежда на Лигу Наций. Благо, что у сборной Беларуси есть такая возможность — великолепный шанс для Маевского, Наумова и Политевича. Представьте, игрок «Жетысу» на чемпионате Европы — такое бывало лишь в футзале!

Ника Квеквескири, Джаба Канкава, «Тобол», Грузия

Грузия, как и Беларусь, имеет лишь математические шансы на выход из группы, все-таки Дания, Ирландия и Швейцария выглядят сильнее. Но у грузин, как мы прекрасно помним, есть запасной вариант — они выиграли группу Лиги Наций, опередив Казахстан. Поэтому у Владимира Вайсса еще есть возможность вновь попасть на Евро, только уже не с родной Словакией, а с темпераментной Грузией.

У игрока «Астаны» неустойчивое положение в сборной. Возможно, Румыния и попадает на Евро, а вот включат ли Ротариу в окончательную заявку — не факт. Впрочем, пока румыны еще ничего себе не обеспечили. Календарь у них сложный, но есть и преимущество: игры с Норвегией и Швецией дома, а последний матч с Испанией на выезде, но к тому времени испанцы уже могут быть лишены турнирной мотивации.

Мартон Эппель, «Кайрат», Венгрия