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12:59 (мск), источник: ТАСС

Болельщикам сборной России по футболу выделят 2000 билетов на матч с киприотами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Кипрская футбольная ассоциация ожидает около 2000 болельщиков из России на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными этих стран. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе кипрской сборной Константинос Шиамбуллис.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между сборными Кипра и России состоится 13 октября в Никосии на стадионе ГСП. Вместимость арены, открытой 20 лет назад, составляет 22 859 зрителей.

«Обычно на матчах сборной на Кипре не бывает аншлага, того же мы ждем и от матча со сборной России, — сказал Шиамбуллис. — Болельщики российской команды будут располагаться на северной трибуне стадиона. Им будет выделено около 2000 билетов».
«Продажи билетов стартовали 17 сентября. Цена одного билета составляет €10 (712 рублей по текущему курсу — прим. ТАСС)», — добавил он.

Российская сборная после шести туров отборочного турнира Евро-2020 занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

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