Болельщикам сборной России по футболу выделят 2000 билетов на матч с киприотами

Матч между сборными Кипра и России состоится 13 октября в Никосии на стадионе ГСП. Вместимость арены, открытой 20 лет назад, составляет 22 859 зрителей.

«Обычно на матчах сборной на Кипре не бывает аншлага, того же мы ждем и от матча со сборной России, — сказал Шиамбуллис. — Болельщики российской команды будут располагаться на северной трибуне стадиона. Им будет выделено около 2000 билетов».

«Продажи билетов стартовали 17 сентября. Цена одного билета составляет €10 (712 рублей по текущему курсу — прим. ТАСС)», — добавил он.