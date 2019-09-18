Болельщикам сборной России по футболу выделят 2000 билетов на матч с киприотами

Матч между сборными Кипра и России состоится 13 октября в Никосии на стадионе ГСП. Вместимость арены, открытой 20 лет назад, составляет 22 859 зрителей.
«Обычно на матчах сборной на Кипре не бывает аншлага, того же мы ждем и от матча со сборной России, — сказал Шиамбуллис. — Болельщики российской команды будут располагаться на северной трибуне стадиона. Им будет выделено около 2000 билетов».
«Продажи билетов стартовали 17 сентября. Цена одного билета составляет €10 (712 рублей по текущему курсу — прим. ТАСС)», — добавил он.
Российская сборная после шести туров отборочного турнира Евро-2020 занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.