Сборная Казахстана опустилась ниже Мозамбика в рейтинге ФИФА после матчей с Кипром и Россией
Сборная Казахстана потеряла четыре позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана потеряла четыре позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В сентябрьской версии, опубликованной 19 сентября на официальном сайте организации, подопечные Михала Билека теперь занимают 116-е место. Выше располагаются такие команды, как Мозамбик (112, плюс четыре позиции), Северная Корея (113, +5), Таиланд (114, +1) и Таджикистан (116, +5).
Свои последние матчи казахстанские футболисты провели в сентябре в рамках отбора на чемпионат Европы-2020: сначала на выезде сыграли вничью с Кипром (1:), а затем в Калининграде минимально уступили России (0:1).
В первой десятке сборная Франции опередила команду Бразилии и вышла на второе место, сборная Португалии поменялась местами с командой Уругвая и поднялась на пятую строчку, а сборная Испании обошла команды Хорватии и Колумбии и стала седьмой. Продолжает лидировать в рейтинге сборная Бельгии.
Рейтинг ФИФА от 19 сентября:
1 (1). Бельгия — 1752 очка,
2 (3). Франция — 1725,
3 (2). Бразилия — 1719,
4 (4). Англия — 1662,
5 (6). Португалия — 1643,
6 (5). Уругвай — 1639,
7 (9). Испания — 1631,
8 (7). Хорватия — 1625,
9 (8). Колумбия — 1622,
10 (10). Аргентина — 1614,
…116 (112). Казахстан — 1169.