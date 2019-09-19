Сборная Казахстана опустилась ниже Мозамбика в рейтинге ФИФА после матчей с Кипром и Россией

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В сентябрьской версии, опубликованной 19 сентября на официальном сайте организации, подопечные Михала Билека теперь занимают 116-е место. Выше располагаются такие команды, как Мозамбик (112, плюс четыре позиции), Северная Корея (113, +5), Таиланд (114, +1) и Таджикистан (116, +5).

Свои последние матчи казахстанские футболисты провели в сентябре в рамках отбора на чемпионат Европы-2020: сначала на выезде сыграли вничью с Кипром (1:), а затем в Калининграде минимально уступили России (0:1).

В первой десятке сборная Франции опередила команду Бразилии и вышла на второе место, сборная Португалии поменялась местами с командой Уругвая и поднялась на пятую строчку, а сборная Испании обошла команды Хорватии и Колумбии и стала седьмой. Продолжает лидировать в рейтинге сборная Бельгии.

Рейтинг ФИФА от 19 сентября: