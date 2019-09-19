Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
АПОЭЛ
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Севилья
Футбол. Еврокубки
19:55
Динамо К
Мальме
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Лугано
Футбол. Еврокубки
19:55
Базель
Краснодар
Футбол. Еврокубки
19:55
Хетафе
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Спортинг
Футбол. Еврокубки
19:55
ЛАСК
Русенборг
Футбол. Еврокубки
19:55
Ренн
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
ЧФР
Лацио
Футбол. Еврокубки
19:55
Айнтрахт Ф
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Стандард Л
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Вольфсбург
Александрия
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия М
Вольфсберг
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Брага
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
АЗ
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» проиграл «Уралу»
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
12:35 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана опустилась ниже Мозамбика в рейтинге ФИФА после матчей с Кипром и Россией

Сборная Казахстана потеряла четыре позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

В сентябрьской версии, опубликованной 19 сентября на официальном сайте организации, подопечные Михала Билека теперь занимают 116-е место. Выше располагаются такие команды, как Мозамбик (112, плюс четыре позиции), Северная Корея (113, +5), Таиланд (114, +1) и Таджикистан (116, +5).

Свои последние матчи казахстанские футболисты провели в сентябре в рамках отбора на чемпионат Европы-2020: сначала на выезде сыграли вничью с Кипром (1:), а затем в Калининграде минимально уступили России (0:1).

В первой десятке сборная Франции опередила команду Бразилии и вышла на второе место, сборная Португалии поменялась местами с командой Уругвая и поднялась на пятую строчку, а сборная Испании обошла команды Хорватии и Колумбии и стала седьмой. Продолжает лидировать в рейтинге сборная Бельгии.

Рейтинг ФИФА от 19 сентября:

1 (1). Бельгия — 1752 очка,
2 (3). Франция — 1725,
3 (2). Бразилия — 1719,
4 (4). Англия — 1662,
5 (6). Португалия — 1643,
6 (5). Уругвай — 1639,
7 (9). Испания — 1631,
8 (7). Хорватия — 1625,
9 (8). Колумбия — 1622,
10 (10). Аргентина — 1614,
…116 (112). Казахстан — 1169.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Разгром от ПСЖ в ЛЧ. "Реал" впервые за десять лет ни разу не пробил в створ
«Локомотив» в лидерах, «Реал» унижен: завершился первый тур ЛЧ
Кокорин приступит к работе с «Зенитом» в конце недели
«Человек-эпоха». Константину Цзю — 50 лет
«Это край». ЦСКА стартует в Лиге Европы в 40-тысячной деревне
Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА
Голкипер «Байера» о матче с «Локомотивом»: Команда разочарована
Зидан о матче с ПСЖ: Сложно смириться с таким поражением
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь