Экс-промоутер ночного клуба: Перед полуфиналом Евро-2008 сборная куражилась до утра

Источник: Sports.Ru

— Перед важными матчами или соревнованиями встречали кого-нибудь из спортсменов в своих клубах?

— Например, в Вене во время Евро-2008 за день до полуфинала с испанцами я пришел с друзьями в легендарный клуб под названием Babylon.

Местные сотрудники нам рассказали, что накануне вся российская сборная до утра куражилась в этом клубе, готовилась к матчу против Испании. Уже тогда у меня возникли сомнения о положительном результате этой игры.

Во время Евро-2008 при Гусе Хиддинке у них было, видимо, все суперлиберально. Они все тусили. Для них Австрия была как манна. Мне кажется, они каждую ночь катались по клубам. Очень все либерально, очень по-голландски.

— Но голландцев же в четвертьфинале обыграли.