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16:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Влашича вызвали в сборную Хорватии на матчи с Венгрией и Уэльсом

Тренерский штаб сборной Хорватии обнародовал список игроков, которые были вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Венгрии и Уэльса.

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Источник: РИА "Новости"

В список попал и полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который за национальную команду провёл 7 матчей и забил 1 мяч.

Сборная Хорватии в отборе сыграет с Венгрией 10 октября в Сплите. 13 октября в Кардифе состоится матч со сборной Уэльса.

Хорваты возглавляют турнирную таблицу в группе E. Они набрали 10 очков в пяти турах. Второе место в турнирной таблице занимает сборная Словакии, набравшая 9 баллов. На третьей строчке — Венгрия (9), сборная Уэльса, набравшая 6 очков, располагается на четвёртом месте. Замыкает турнирную таблицу сборная Азербайджана (1).

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