Влашича вызвали в сборную Хорватии на матчи с Венгрией и Уэльсом

Источник: РИА "Новости"

В список попал и полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который за национальную команду провёл 7 матчей и забил 1 мяч.

Сборная Хорватии в отборе сыграет с Венгрией 10 октября в Сплите. 13 октября в Кардифе состоится матч со сборной Уэльса.