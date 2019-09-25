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14:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА посадит 600 тысяч деревьев в 12 странах-организаторах ЕВРО-2020

ЕВРО-2020. Во вторник в Любляне президент УЕФА Александер Чеферин объявил о крупных инвестициях в решение проблем изменения климата в рамках финального турнира ЕВРО-2020, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Чтобы отпраздновать 60-летие чемпионата Европы и оставить после себя долговременное наследие, УЕФА посадит по 50 тысяч деревьев во всех 12 странах-организаторах ЕВРО-2020.

Кроме того, в сотрудничестве с Южным полюсом УЕФА инвестирует средства в проекты в области возобновляемых источников энергии уровня золотого стандарта, дабы компенсировать примерно 405 тысяч тонн углерода, произведенного болельщиками и сотрудниками УЕФА, направляющимися на игры турнира.

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Объявляя о плане, Александер Чеферин сказал: «ЕВРО-2020 — это праздник европейского футбола, который будет происходить по всему континенту. Характер турнира дает ряд преимуществ по сравнению с традиционным форматом. Помимо того, что матчи смогут увидеть более разнообразные сообщества по всей Европе, нет необходимости ни в строительстве множества новых стадионов, ни в транспортных узлах, в которых они нуждаются, что влечет за собой огромные экологические затраты на бетон и другие ресурсы».

«Но у этого есть своя цена — увеличится количество поездок болельщиков, которые захотят посмотреть матчи своих команд. УЕФА серьезно относится к своим обязанностям, и это правильно, что мы компенсируем выбросы углерода, которые производим. Сотрудничество с Южным полюсом поможет создать проекты в области возобновляемых источников энергии уровня золотого стандарта, которые будут иметь непреходящую ценность для планеты», — добавил глава УЕФА.

«Кроме того, мы хотели отпраздновать 60-летие чемпионатов Европы, и логичным выбором будет сочетать это с экологическим наследием. Будет посажено около 600 тысяч деревьев — по 50 тысяч в каждой из 12 принимающих стран. Я верю, что данная инициатива поможет всем этим сообществам выиграть от проведения ЕВРО-2020 в их странах», — подчеркнул Чеферин.

УЕФА является членом проекта «Спорт во имя климата».

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