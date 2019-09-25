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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Украины не сыграет в Санкт-Петербурге на групповом этапе Евро-2020

ЕВРО-2020. Сборная Украины в случае выхода в финальную часть чемпионата Европы-2020 по футболу не сможет сыграть в Санкт-Петербурге в матчах группового этапа, сообщается в релизе на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Reuters

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург будет хозяином четырех матчей турнира — трех игр группы В и одного из матчей ¼ финала.

Согласно регламенту жеребьевки финальной части Евро-2020, сборные России и Украины не могут оказаться в одной группе, что исключает вероятность попадания украинской команды в группу В. При этом, если сборная Украины дойдет до ¼ финала, матч с ее участием сможет пройти в городе на Неве.

Также при жеребьевке финальной части Евро будут разведены по разным группам, в случае выхода, команды Армении и Азербайджана, сборная Косово не сможет сыграть ни с Сербией, ни с Боснией и Герцеговиной, а сборная Испании точно не сыграет с командой Гибралтара.

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