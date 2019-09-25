Сборная Украины не сыграет в Санкт-Петербурге на групповом этапе Евро-2020

Источник: Reuters

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург будет хозяином четырех матчей турнира — трех игр группы В и одного из матчей ¼ финала.

Согласно регламенту жеребьевки финальной части Евро-2020, сборные России и Украины не могут оказаться в одной группе, что исключает вероятность попадания украинской команды в группу В. При этом, если сборная Украины дойдет до ¼ финала, матч с ее участием сможет пройти в городе на Неве.