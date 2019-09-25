Сборная Украины не сыграет в Санкт-Петербурге на групповом этапе Евро-2020
ЕВРО-2020. Сборная Украины в случае выхода в финальную часть чемпионата Европы-2020 по футболу не сможет сыграть в
ЕВРО-2020. Сборная Украины в случае выхода в финальную часть чемпионата Европы-2020 по футболу не сможет сыграть в
Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.
Согласно регламенту жеребьевки финальной части Евро-2020, сборные России и Украины не могут оказаться в одной группе, что исключает вероятность попадания украинской команды в группу В. При этом, если сборная Украины дойдет до ¼ финала, матч с ее участием сможет пройти в городе на Неве.
Также при жеребьевке финальной части Евро будут разведены по разным группам, в случае выхода, команды Армении и Азербайджана, сборная Косово не сможет сыграть ни с Сербией, ни с Боснией и Герцеговиной, а сборная Испании точно не сыграет с командой Гибралтара.