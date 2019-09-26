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18:24 (мск), источник: ТАСС

Сборную Шотландии по футболу в Москве поддержат около 1100 болельщиков

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сборную Шотландии по футболу на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды России в Москве поддержат около 1100 болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Шотландской футбольной ассоциации.

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Источник: Reuters

Сборная России проведет матч с командой Шотландии 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве, начало встречи — 21:45 мск. Эта встреча станет для национальной команды первой на главном стадионе чемпионата мира 2018 года после завершения турнира. В последний раз сборная под руководством Станислава Черчесова играла на этом стадионе 1 июля прошлого года, победив команду Испании в 1/8 финала мирового первенства (1:1, 4:3 — по пенальти).

«Около 1100 шотландских болельщиков посетят матч в Москве», — сообщили ТАСС в пресс-службе Шотландской футбольной ассоциации.

Российская сборная после шести туров отборочного турнира Евро-2020 занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). Для того, чтобы национальная команда завоевала путевку на Евро-2020 уже 10 октября, ей нужно обыграть шотландцев, а также рассчитывать на то, что сборные Кипра и Казахстана сыграют вничью. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

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