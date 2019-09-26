УЕФА дисквалифицировала нападающего молодежной сборной России Игнатьева на три матча
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/.
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/.
Футболист «Краснодара» получил прямую красную карточку во время матча между молодежными сборными России и Болгарии, который состоялся 10 сентября и завершился вничью — 0:0.
На 87-й минуте игры на подступах к чужой штрафной площади он отмахнулся от игрока болгарской команды, но не задел соперника. Движение локтем было акцентированным, и главный судья встречи швейцарец Урс Шнидер показал 20-летнему форварду прямую красную карточку, которая влечет за собой автоматическую дисквалификацию на одну игру.
«Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение дисквалифицировать Ивана Игнатьева за фол на три матча, в которых он мог бы принять участие», — сообщили ТАСС в
26 сентября тренерский штаб молодежной сборной России объявил состав на матчи отборочного турнира ЧЕ-2021 против команд Польши и Эстонии, которые состоятся 11 и 15 октября. Игнатьев не вошел в список футболистов, которые будут приглашены для подготовки к играм в Екатеринбурге и Пярну соответственно. Помимо этих двух встреч, нападающий пропустит матч против сборной Латвии, которая российская команда проведет дома 15 ноября. Место проведения игры еще не утверждено.