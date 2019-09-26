УЕФА дисквалифицировала нападающего молодежной сборной России Игнатьева на три матча

Источник: РИА "Новости"

Футболист «Краснодара» получил прямую красную карточку во время матча между молодежными сборными России и Болгарии, который состоялся 10 сентября и завершился вничью — 0:0.

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На 87-й минуте игры на подступах к чужой штрафной площади он отмахнулся от игрока болгарской команды, но не задел соперника. Движение локтем было акцентированным, и главный судья встречи швейцарец Урс Шнидер показал 20-летнему форварду прямую красную карточку, которая влечет за собой автоматическую дисквалификацию на одну игру.

«Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение дисквалифицировать Ивана Игнатьева за фол на три матча, в которых он мог бы принять участие», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.