Сборную России по футболу в игре с шотландцами поддержат около 5 тыс. активных болельщиков

Источник: РИА "Новости"

Сборная России проведет матч с командой Шотландии 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве, начало встречи — 21:45 мск. Эта встреча станет для национальной команды первой на главном стадионе чемпионата мира 2018 года после завершения турнира. В последний раз сборная под руководством Станислава Черчесова играла на этом стадионе 1 июля прошлого года, победив команду Испании в 1/8 финала мирового первенства (1:1, 4:3 — по пенальти).

Продажа билетов на встречу в «Лужниках» стартовала 13 сентября. Для активных болельщиков сборной России были выделены места на секторах В145−156. Их количество было ограничено, заявки принимаются до 27 сентября включительно.

«Подано примерно 70% заявок от возможного числа. Обращения принимались индивидуально и от организованных групп болельщиков», — сообщили ТАСС в РФС. В пресс-службе «Лужников» уточнили, что общее число болельщиков, которые вмещают указанные сектора, составляет 7262 человека. Таким образом, на данный момент заявки подали около 5 тыс. болельщиков.