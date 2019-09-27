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16:32 (мск), источник: ТАСС

Сборную России по футболу в игре с шотландцами поддержат около 5 тыс. активных болельщиков

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сборную России по футболу будут поддерживать в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии около 5000 активных болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах Российского футбольного союза (РФС) и стадиона «Лужники».

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России проведет матч с командой Шотландии 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве, начало встречи — 21:45 мск. Эта встреча станет для национальной команды первой на главном стадионе чемпионата мира 2018 года после завершения турнира. В последний раз сборная под руководством Станислава Черчесова играла на этом стадионе 1 июля прошлого года, победив команду Испании в 1/8 финала мирового первенства (1:1, 4:3 — по пенальти).

Продажа билетов на встречу в «Лужниках» стартовала 13 сентября. Для активных болельщиков сборной России были выделены места на секторах В145−156. Их количество было ограничено, заявки принимаются до 27 сентября включительно.

«Подано примерно 70% заявок от возможного числа. Обращения принимались индивидуально и от организованных групп болельщиков», — сообщили ТАСС в РФС. В пресс-службе «Лужников» уточнили, что общее число болельщиков, которые вмещают указанные сектора, составляет 7262 человека. Таким образом, на данный момент заявки подали около 5 тыс. болельщиков.

Российская сборная после шести туров отборочного турнира Евро-2020 занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). Для того, чтобы национальная команда завоевала путевку на Евро-2020 уже 10 октября, ей нужно обыграть шотландцев, а также рассчитывать на то, что сборные Кипра и Казахстана сыграют вничью. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

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