Три футболиста из чемпионата Казахстана вызваны в сборную своей страны

Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц уже назвал имена выступающих за рубежом футболистов армянской дружины, которые приглашены для подготовки к предстоящим матчам.

После некоторого перерыва под знамена национальной сборной призван Жоа Жорди Монро Арарат. Участие Камо Оганесяна в ближайших встречах под вопросом из-за травмы. Однако его имя присутствует в списке приглашенных. Всего в нем три игрока из КПЛ: