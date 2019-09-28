Три футболиста из чемпионата Казахстана вызваны в сборную своей страны
Сборная Армении по футболу 12 и 15 октября проведет отборочные матчи группы J Евро-2020 против Лихтенштейна и Финляндии соответственно.
Сборная Армении по футболу 12 и 15 октября проведет отборочные матчи группы J Евро-2020 против Лихтенштейна и Финляндии соответственно.
Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц уже назвал имена выступающих за рубежом футболистов армянской дружины, которые приглашены для подготовки к предстоящим матчам.
После некоторого перерыва под знамена национальной сборной призван Жоа Жорди Монро Арарат. Участие Камо Оганесяна в ближайших встречах под вопросом
Арсен Бегларян («Днепр», Беларусь), Вараздат Ароян («Урал», Россия), Жоа Жорди Монро Арарат («Депортиво Бояко Чико», Колумбия), Камо Оганесян («Жетысу», Казахстан), Андре Чалишир («Гетеборг», Швеция), Оганес Амбарцумян («Эносис Паралимни», Кипр), Румян Овсепян («Арда», Болгария), Генрих Мхитарян («Рома», Италия), Маркос Пиззелли («Актобе», Казахстан), Геворг Казарян (АЕЛ, Кипр), Саргис Адамян («Хоффенхайм», Германия), Тигран Барсегян («Кайсар», Казахстан), Эдгар Бабаян («Хобро», Дания), Александр Карапетян («Сочи», Россия).
Как сообщает ArmFootball.com, имена игроков, выступающих в чемпионате Армении, а также окончательный список, будут обнародованы позже.