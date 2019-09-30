Зайнутдинов, Хижниченко и еще 21 футболист вызваны в сборную Казахстана на матчи с Кипром и Бельгией

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В список вошли 23 футболистов.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 10.10.2019, 17:00 Казахстан - Кипр -

Среди них — полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов, который восстановился от травмы и в минувшем туре забил первый гол в российской премьер-лиге, и нападающий Сергей Хижниченко, оформивший дубль в последнем матче за «Астану». Вместе с Зайнутдиновым еще одним представителем зарубежного чемпионата будет защитник бельгийского «Беерсхота» Ян Вороговский.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»);.

Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (все — «Астана»), Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев (оба — «Кайрат»), Александр Марочкин («Кайсар»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»), Олжас Керимжанов («Жетысу»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия);.

Полузащитники: Юрий Перцух («Астана»), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат (все — «Кайрат»), Асхат Тагыберген («Кайсар»), Бахтиер Зайнутдинов («Ростов», Россия);.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 13.10.2019, 16:00 Казахстан - Бельгия -

Нападающие: Максим Федин («Тобол»), Токтар Жангылышбай («Ордабасы»), Сергей Хижниченко («Астана»).

Резерв: Владимир Плотников («Кайрат»), Асланбек Какимов («Актобе»), Серикжан Мужиков, Роман Муртазаев (оба — «Астана»), Аслан Дарабаев, Еркин Тапалов, Айбар Жаксылыков (все — «Жетысу»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Марат Быстров, Тимур Досмагамбетов (оба — «Ордабасы»), Виктор Дмитренко, Азат Нургалиев, Бауыржан Турысбек, Руслан Валиуллин, Дмитрий Мирошниченко (все — «Тобол»), Геворг Наджарян («Шахтер»).