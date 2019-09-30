Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Факел
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Ахмат
Футбол. Зарубежный
21:45
Парма
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
29.09
Севилья
Реал Сосьедад
32
Футбол. Зарубежный
29.09
Марсель
Ренн
11
Все события
Фоторепортажи
11Азмун не забивает в премьер-лиге уже девять часов
8«Спартак» и Кононов: хуже было только при Скале
13:50 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов, Хижниченко и еще 21 футболист вызваны в сборную Казахстана на матчи с Кипром и Бельгией

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек назвал список футболистов, вызванных на домашние матчи против Кипра и Бельгии в отборочном цикле Евро-2020, сообщает официальный сайт КФФ.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В список вошли 23 футболистов.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 10.10.2019, 17:00

Казахстан-Кипр-

Среди них — полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов, который восстановился от травмы и в минувшем туре забил первый гол в российской премьер-лиге, и нападающий Сергей Хижниченко, оформивший дубль в последнем матче за «Астану». Вместе с Зайнутдиновым еще одним представителем зарубежного чемпионата будет защитник бельгийского «Беерсхота» Ян Вороговский.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»);.

Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (все — «Астана»), Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев (оба — «Кайрат»), Александр Марочкин («Кайсар»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»), Олжас Керимжанов («Жетысу»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия);.

Полузащитники: Юрий Перцух («Астана»), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат (все — «Кайрат»), Асхат Тагыберген («Кайсар»), Бахтиер Зайнутдинов («Ростов», Россия);.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 13.10.2019, 16:00

Казахстан-Бельгия-

Нападающие: Максим Федин («Тобол»), Токтар Жангылышбай («Ордабасы»), Сергей Хижниченко («Астана»).

Резерв: Владимир Плотников («Кайрат»), Асланбек Какимов («Актобе»), Серикжан Мужиков, Роман Муртазаев (оба — «Астана»), Аслан Дарабаев, Еркин Тапалов, Айбар Жаксылыков (все — «Жетысу»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Марат Быстров, Тимур Досмагамбетов (оба — «Ордабасы»), Виктор Дмитренко, Азат Нургалиев, Бауыржан Турысбек, Руслан Валиуллин, Дмитрий Мирошниченко (все — «Тобол»), Геворг Наджарян («Шахтер»).

Напомним, что 10 октября в 20:00 по столичному времени сборная Казахстана встретится с Кипром, а 13-го в 19:00 начнет игру с Бельгией. Оба матча пройдут на «Астана Арене» в Нур-Султане.

Кипр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
У экс-форварда "Астаны" появился конкурент из Бразилии
Красно-белая рекурсия. «Спартак» уволил Кононова
Стало известно имя новой первой ракетки России среди женщин
Первая после Исинбаевой. Сидорова стала новой королевой
«Милан» заинтересован в услугах Шевченко
Юран: Готов вытащить «Спартак»
Дебютный бой боксера Кудряшова в ММА отменен
Рамос рискует пропустить класико
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь